Η Χάποελ Τελ Αβίβ χρειάστηκε να ανεβάσει στροφές στο φινάλε, αλλά επικράτησε 79-76 της Νες Ζιόνα και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του League Cup.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ χρειάστηκε να παλέψει μέχρι τα τελευταία λεπτά, όμως τελικά λύγισε τη Νες Ζιόνα με 79-76 και εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό του League Cup.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη βρέθηκε σε δύσκολη θέση σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, αλλά κατάφερε να διαχειριστεί καλύτερα το φινάλε και να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης. Εκεί θα περιμένει τον νικητή του δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τη Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Ο Μπλέκνεϊ ήταν ο πρώτος σκόρερ της Χάποελ, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 21 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Ουέινραϊτ, που σημείωσε 17 πόντους, κατέβασε 5 ριμπάουντ και μοίρασε 1 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 40-37, 64-57, 79-76