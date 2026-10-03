EuroLeague: MVP της αγωνιστικής ξανά ο Ελάιζα Μπράιαντ
Η Χάποελ Τελ Αβίβ πήρε μία πολύ σημαντική νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-88 και έφτασε τις δύο στη φετινή EuroLeague. Μία αναμέτρηση με τρομερό ρυθμό, στην οποία ξεχώρισαν οι Ελάιζα Μπράιαντ και Τεό Μαλεντόν.
Ο Αμερικανός σταρ της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη, βρίσκεται σε απίθανη αγωνιστική κατάσταση. Αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της δεύτερης αγωνιστικής και πήρε το βραβείο του MVP και την τρίτη.
Κόντρα στη Ρεάλ, ο Μπράιαντ μάζεψε 40 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, έχοντας 22 πόντους (7/9 βολές, 6/9 δίποντα, 1/6 τρίποντα), 13 ριμπάουντ, 7 ασίστ,1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 32 λεπτά.
Back-to-back MVP of the Round awards for Elijah Bryant 🥇🥇 Brought to you by @visitabudhabi https://t.co/2y0NKEqVtP— EuroLeague (@EuroLeague) October 3, 2026
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