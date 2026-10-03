Ο Ελάιζα Μπράιαντ για δεύτερη διαδοχική αγωνιστική, αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της EuroLeague.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ πήρε μία πολύ σημαντική νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-88 και έφτασε τις δύο στη φετινή EuroLeague. Μία αναμέτρηση με τρομερό ρυθμό, στην οποία ξεχώρισαν οι Ελάιζα Μπράιαντ και Τεό Μαλεντόν.

Ο Αμερικανός σταρ της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη, βρίσκεται σε απίθανη αγωνιστική κατάσταση. Αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της δεύτερης αγωνιστικής και πήρε το βραβείο του MVP και την τρίτη.

Κόντρα στη Ρεάλ, ο Μπράιαντ μάζεψε 40 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, έχοντας 22 πόντους (7/9 βολές, 6/9 δίποντα, 1/6 τρίποντα), 13 ριμπάουντ, 7 ασίστ,1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 32 λεπτά.