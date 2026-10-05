Ο Ελάιτζα Μπράιαντ αναφέρθηκε στις δυσκολίες που συνάντησε μετά το χειρουργείο (στη βουβωνική χώρα) στο οποίο υποβλήθηκε το καλοκαίρι και ποιος ήταν ο φόβος του.

Τις δύσκολες ώρες μετά το χειρουργείο που υποβλήθηκε το καλοκαίρι στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις σκέψεις που έκανε, μοιράστηκε με τον κόσμο ο Ελάιτζα Μπράιαντ. Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ της Χάποελ Τελ Αβίβ αναφέρθηκε στο διάστημα που ακολούθησε και την αγωνία που είχε για την κατάσταση στην οποία θα επιστρέψει στα παρκέ.

Πάντως, αν κρίνουμε από το γεγονός ότι έχει αναδειχθεί δυο φορές συνεχόμενα πολυτιμότερος παίκτης (MVP) στη Euroleague είναι προφανές πως επέστρεψε σε εξαιρετική κατάσταση.

Ο Ελάιτζα Μπράιαντ έκανε απολογισμό της δύσκολης περιόδου αποκαλύπτοντας πως βίωσε όλο το διάστημα της αποθεραπείας μετά την επέμβαση στη βουβωνική χώρα.

Αναλυτικά όσα υποστήριξε ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ:

«Αυτό το καλοκαίρι μπήκα στο χειρουργείο. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες αναδείχθηκα MVP. Δύο φορές στη σειρά. Δεν το λέω για να καυχηθώ. Το λέω επειδή, πριν από λίγους μήνες, δεν είχα ιδέα πώς θα εξελισσόταν αυτή η σεζόν.

Το καλοκαίρι υποτίθεται πως είναι η περίοδος που βάζεις τις βάσεις. Εγώ, όμως, μετρούσα μέρες. Αποκατάσταση. Πάγος. Μικρές νίκες που μου φαίνονταν ασήμαντες. Θα είμαι ειλικρινής. Ανησυχούσα. Πολύ. Θα ξαναέβρισκα την εκρηκτικότητά μου; Θα ήμουν ο ίδιος παίκτης; Η γυναίκα μου άκουσε τις περισσότερες από αυτές τις ερωτήσεις. Συνήθως αργά το βράδυ. Ο Θεός να την έχει καλά.

Το δικό μου σχέδιο ήταν να προπονηθώ σκληρά και να μπω στη σεζόν με φόρα. Το δικό Του σχέδιο ήταν χειρουργείο, υπομονή και να πάψω να προσπαθώ να ορίσω πότε θα γίνουν όλα. Πιο αργά. Και καλύτερα.

Η ανησυχία δεν πρόσθεσε ούτε μία επανάληψη στις ασκήσεις αποκατάστασής μου. Η εμπιστοσύνη το έκανε. “Να εμπιστεύεσαι τον Κύριο με όλη σου την καρδιά και να μη στηρίζεσαι στη δική σου κατανόηση”.

Αν αυτή την περίοδο περνάς μια δυσκολία που σε πηγαίνει πίσω, συνέχισε να δουλεύεις και άφησε τον χρόνο στα χέρια Του. Το σχέδιό Του είναι πάντα καλύτερο από το δικό μας. Τι ήταν αυτό που τότε σου φάνηκε πισωγύρισμα και τελικά αποδείχθηκε ευλογία; Πίστη + Συνέπεια».

