EuroLeague: Θυμήθηκε το buzzer-beater του Χέιζ-Ντέιβις μέσα στη Βαλένθια
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις μπορεί να έφτασε στον Παναθηναϊκό τον Φεβρουάριο, ωστόσο κατάφερε να αφήσει το στίγμα του στους «πράσινους».
Ένα από τα κορυφαία highlight του Αμερικανού φόργουορντ με τη φανέλα του «τριφυλλιού» ήταν το νικητήριο καλάθι που πέτυχε κόντρα στη Βαλένθια. Το buzzer-beater που έδωσε τη νίκη στο Game 2 των play-offs.
Η EuroLeague θυμήθηκε το σουτ του Χέιζ-Ντέιβις, ανεβάζοντας βίντεο τη φάση και γράφοντας από κάτω: «Γράφοντας τη δική του ιστορία, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις το κάνει αυτό πριν από κάθε ελεύθερη βολή. Αυτή είναι η νοοτροπία πίσω από έναν παίκτη που κρίνει αγώνες».
Η διοργανώτρια αρχή αναφέρθηκε σε μία χαρακτηριστική κίνηση του Αμερικανού, που κάνει πριν εκτελέσει τις βολές.
Writing his own story, @NIGEL_HAYES does it before every free throw.
That’s the mindset behind an all time game winner 🤩 pic.twitter.com/yVL1SSh056— EuroLeague (@EuroLeague) August 5, 2026
August 5, 2026
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