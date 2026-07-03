Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο νέο του βίντεο στο Youtube εξήγησε όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια των ελληνικών τελικών της Stoiximan GBL.

Το νέο βίντεο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο Youtube είναι αφιερωμένο στους ελληνικούς τελικούς της Stoixman GBL.

Ο Αμερικανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού, κατέγραψε όλα όσα συνέβησαν στα παιχνίδια της ομάδας του κόντρα στον Ολυμπιακό, ενώ επίσης σχολίασε όσα τα γεγονότα που έγιναν με την αστυνομία.

Μάλιστα ο ίδιος τόνισε πως ένα κομμάτι του Νάιτζελ, πέθανε πέρυσι.

Αναλυτικά όσα είπε για τα σκηνικά με την αστυνομία ο Χέιζ-Ντέιβις:

«Ήταν απλώς χάος. Πραγματικά χάος. Φύγαμε από το γήπεδο δύο ώρες μετά τη λήξη του αγώνα. Ήταν απόλυτο χάος.

Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να το περιγράψω. Δεν είμαι ο ίδιος Νάιτζελ που ήμουν κάποτε, όσον αφορά τη σχέση μου με το μπάσκετ. Η χρονιά που πέρασε ήταν η πιο ταραχώδης περίοδος της ζωής μου. Σίγουρα δεν είμαι ο ίδιος άνθρωπος που ήμουν πριν. Ακόμη και αυτοί οι τρεις μήνες εδώ με έχουν αλλάξει ακόμη περισσότερο.

Βλέποντας πώς μπορούν να είναι οι άνθρωποι, πώς μπορούν να αλλάξουν οι αναμνήσεις και οι αντιλήψεις, πώς μπορεί να αλλάξει η συμπεριφορά τους. Πώς λένε κάποια πράγματα και ύστερα τα ξεχνούν, δείχνοντας ασέβεια. Όταν σκέφτομαι τον σεβασμό που δείχνω στους άλλους και τα καλά που προσπαθώ να κάνω, θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Όταν μεγαλώσεις, θα καταλάβεις». Και τελικά κατάλαβα.

Ξέρεις τη γνωστή φράση: «Είτε πεθαίνεις ως ήρωας είτε ζεις αρκετά ώστε να δεις τον εαυτό σου να γίνεται ο κακός». Ένα κομμάτι του Νάιτζελ πέθανε πέρσι και τώρα μένει να δούμε τι θα πάρει τη θέση του.»