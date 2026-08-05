Ο Βενσάν Πουαριέ απόλαυσε τα μπάνια του τον Ιούλιο στη Μύκονο, παρέα με τους Γάλλους φίλους του, όπου μεταξύ άλλων ήταν και οι παίκτες του Παναθηναϊκού.

Γαλλική «παροικία» στη Μύκονο έκαναν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, Γιαμπουσέλε, Φρανσίσκο και Λεσόρ, παρέα με τον Βενσάν Πουαριέ.

Συγκεκριμένα ο σέντερ της Αναντολού Εφές δημοσίευση φωτογραφίες στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, από τις καλοκαιρινές του διακοπές τον Ιούλιο όπου φαίνεται να είναι μαζί με τους παίκτες του Παναθηναϊκού στο νησί των «ανέμων». Επιπλέον στο ίδιο παρεάκι ήταν και οι Γκομπέρτ, Οκόμπο και Καμπαρό.

Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Σιλβέν Φρανσίσκο και Ματίας Λεσόρ βρέθηκαν στη Μύκονο και συνάντησαν τον Βενσάν Πουαριέ, απολαμβάνοντας όλοι μαζί τις διακοπές του. Μάλιστα ο Πουαριέ δημοσίευσε φωτογραφία με τον Φρανσίσκο να υπογράφει φανέλα του Παναθηναϊκού.