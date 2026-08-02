Το καλοκαίρι του Χέιζ-Ντέιβις σε ένα βίντεο: «Περπάτησα παντού εκτός από το νερό»

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ανέβασε βίντεο στα social media που δείχνει στιγμές από το καλοκαίρι που πέρασε.

Μέσω ανάρτησης στα social media, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δημοσίευσε βίντεο από το καλοκαίρι που πέρασε.

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού, ο οποίος είναι γνωστό πως λατρεύει τα ταξίδια, δεν έχασε ευκαιρία και γύρισε αρκετά μέρη στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών του διακοπών.

Μάλιστα ο ίδιος έγραψε στη λεζάντα: «Περπάτησα παντού, εκτός από το νερό».

Δείτε το βίντεο: