Ο Έργκιν Άταμαν βρίσκεται στην Ελλάδα και απολαμβάνει τις διακοπές του, ενώ φαίνεται βίντεο που διασκεδάζει, σπάζοντας πιάτα σε γνωστό εστιατόριο.

Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Σύμη βρίσκεται ο Έργκιν Άταμαν, προκειμένου να απολαύσει τις καλοκαιρινές του διακοπές.

Ο πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού επέλεξε για ακόμη μία φορά τη χώρα μας, έτσι ώστε να κάνει τα μπάνια του και να διασκεδάσει, κατά τη διάρκεια των διακοπών του. Πιο συγκεκριμένα, ο Τούρκος προπονητής φαίνεται να το ρίχνει... έξω, καθώς κυκλοφόρησε βίντεο στα social media, όπου φαίνεται ο ίδιος να «σπάει» πιάτα σε γνωστό εστιατόριο του νησιού.

Μάλιστα έσπασε και ένα στο κεφάλι του, με τον Άταμαν να παριστάνει πως λιποθυμάει.