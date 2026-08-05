Άταμαν στη Σύμη: «Σπάει» πιάτα σε γνωστό εστιατόριο!

Παναγιώτης Αρταβάνης
Άταμαν στη Σύμη: «Σπάει» πιάτα σε γνωστό εστιατόριο!
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Ο Έργκιν Άταμαν βρίσκεται στην Ελλάδα και απολαμβάνει τις διακοπές του, ενώ φαίνεται βίντεο που διασκεδάζει, σπάζοντας πιάτα σε γνωστό εστιατόριο.

Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Σύμη βρίσκεται ο Έργκιν Άταμαν, προκειμένου να απολαύσει τις καλοκαιρινές του διακοπές.

Ο πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού επέλεξε για ακόμη μία φορά τη χώρα μας, έτσι ώστε να κάνει τα μπάνια του και να διασκεδάσει, κατά τη διάρκεια των διακοπών του. Πιο συγκεκριμένα, ο Τούρκος προπονητής φαίνεται να το ρίχνει... έξω, καθώς κυκλοφόρησε βίντεο στα social media, όπου φαίνεται ο ίδιος να «σπάει» πιάτα σε γνωστό εστιατόριο του νησιού.

Μάλιστα έσπασε και ένα στο κεφάλι του, με τον Άταμαν να παριστάνει πως λιποθυμάει.

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Δείτε το απολαυστικό βίντεο του Άταμαν:

 
@Photo credits: instagram_Manos Greek Fish Taverna
     

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