Άταμαν στη Σύμη: «Σπάει» πιάτα σε γνωστό εστιατόριο!
Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Σύμη βρίσκεται ο Έργκιν Άταμαν, προκειμένου να απολαύσει τις καλοκαιρινές του διακοπές.
Ο πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού επέλεξε για ακόμη μία φορά τη χώρα μας, έτσι ώστε να κάνει τα μπάνια του και να διασκεδάσει, κατά τη διάρκεια των διακοπών του. Πιο συγκεκριμένα, ο Τούρκος προπονητής φαίνεται να το ρίχνει... έξω, καθώς κυκλοφόρησε βίντεο στα social media, όπου φαίνεται ο ίδιος να «σπάει» πιάτα σε γνωστό εστιατόριο του νησιού.
Μάλιστα έσπασε και ένα στο κεφάλι του, με τον Άταμαν να παριστάνει πως λιποθυμάει.
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Δείτε το απολαυστικό βίντεο του Άταμαν:
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