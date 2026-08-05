Μακάμπι Τελ Αβίβ: Ενδιαφέρεται για τον Κίτον Γουάλας

Μακάμπι Τελ Αβίβ: Ενδιαφέρεται για τον Κίτον Γουάλας

Μακάμπι Τελ Αβίβ: Ενδιαφέρεται για τον Κίτον Γουάλας
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Η Μακάμπι Τελ Αβίβ στοχεύσει στην απόκτηση του Κίτον Γουάλας, σύμφωνα με όσα αναφέρει το «basket news».

Να συνεχίσει να ενισχύεται ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου θέλει η Μακάμπι, αφού μετά την απόκτηση του Ντάνιελ Τάις, ενδιαφέρεται και για τον Κίτον Γουάλας.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα αναφέρει το «basket news», ο 27χρονος Αμερικανός αναμένεται να... μετακομίσει στην Ευρώπη, προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του.

Μάλιστα η Μακάμπι είναι από τους συλλόγους που έχουν ενδιαφερθεί για την απόκτηση του πρώην παίκτη των Χοκς, έτσι ώστε να τον εντάξει στο ρόστερ της.

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Ο Κίτον Γουάλας, πέρασε τις δύο τελευταίες σεζόν στην ομάδα της Ατλάντα, ενώ την αγωνιστική περίοδο 2025-26 είχε μ.ο 3.5 πόντους, 1.1 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ σε 10 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

 

@Photo credits: x_atlanta_hawks
     

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