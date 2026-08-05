Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ολοκλήρωσε μια από τις σημαντικότερες μεταγραφές της φετινής offseason, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Ντάνιελ Τάις.

Η μεταγραφή του Ντάνιελ Τάις στη Μακάμπι Τελ Αβίβ πήρε εν τέλει... σάρκα και οστά, με την ομάδα του Όντεντ Κάτας να ανακοινώνει την απόκτηση του Γερμανού σέντερ για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο 34χρονος ψηλός άφησε τη Μονακό έπειτα από δύο σεζόν και θα μετακομίσει στο Ισραήλ, αποτελώντας μία από τις πιο ηχηρές κινήσεις της Μακάμπι ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο πρόεδρος της ομάδας, Σιμόν Μιζράχι, στάθηκε στη σημασία της συμφωνίας, υπογραμμίζοντας πως ο Τάις αποτελεί σημαντική ενίσχυση για το ρόστερ. «Αυτή είναι μια πολύ σημαντική μεταγραφή. Ο Ντάνιελ Τάις είναι ένας έμπειρος παίκτης και η προσθήκη του αποτελεί μεγάλη ενίσχυση, ειδικά και στην αμυντική πλευρά του παιχνιδιού. Είμαι χαρούμενος που, έπειτα από μακρές διαπραγματεύσεις, καταφέραμε να τον φέρουμε στη Μακάμπι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο προπονητής της ομάδας, Όντεντ Κάτας, εξήγησε πως η εμπειρία του Γερμανού θα αποτελέσει σημαντικό όπλο. «Ο Ντάνιελ Τάις θα μας προσθέσει μεγάλη εμπειρία. Έχει αγωνιστεί σε όλα τα επίπεδα, στο ΝΒΑ και στην EuroLeague, έχει κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο και το EuroBasket με τη Γερμανία. Ξέρει τι σημαίνει να είσαι σε μια ομάδα που κερδίζει και τι χρειάζεται για να γίνει μια ομάδα νικήτρια. Αγωνιστικά είναι πολύ ευέλικτος, μπορεί να παίξει κοντά και μακριά από το καλάθι και μας δίνει πολλές επιλογές στη θέση του. Ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε τη συνεργασία μας», δήλωσε.

Ο Ντάνιελ Τάις με την ομάδα του Πριγκιπάτου κατέκτησε το γαλλικό πρωτάθλημα, το Κύπελλο και το League Cup, ενώ την περσινή σεζόν στην EuroLeague είχε κατά μέσο όρο 9,7 πόντους (69,2% στα δίποντα), 5 ριμπάουντ και 12,2 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης σε 20 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα. Στα playoffs της διοργάνωσης ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή του, καταγράφοντας 13,3 πόντους και 7 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.