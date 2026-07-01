Ο Εργκίν Αταμάν αποθέωσε με τα λόγια του τον Τσέντι Όσμαν, ενώ μίλησε για την παρουσία των Αλπερέν Σενγκούν και Αντέμ Μπονά στην εθνική Τουρκίας.

Η Τουρκία προετοιμάζεται για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, με τον Εργκίν Αταμάν να βρίσκεται σε θέση, να υπολογίζει σε δύο NBAers. Συγκεκριμένα, τόσο ο Αλπερέν Σενγκούν, όσο και ο Αντέμ Μπονά, θα είναι διαθέσιμοι για τα προσεχή παιχνίδια.

Ο Αταμάν προχώρησε σε δηλώσεις και στάθηκε στην παρουσία των Σενγκούν και Μπονά, ενώ αποθέωσε τον Τσέντι Όσμαν.

Αναλυτικά είπε

«Πλέον, τόσο ο Αλπερέν όσο και ο Αντέμ έρχονται με μεγάλη χαρά στην εθνική ομάδα. Αυτό έχει να κάνει τόσο με την αγάπη τους για το μπάσκετ όσο και με την αγάπη τους για την Τουρκία. Αυτά τα παιδιά έχουν γίνει είδωλα στη χώρα μας και έρχονται γνωρίζοντας πολύ καλά αυτόν τον ρόλο. Το περιβάλλον που συναντούν εδώ είναι οικογενειακό. Οι συμπαίκτες τους τούς αγκαλιάζουν. Δεν έρχονται με νοοτροπία "σταρ", αλλά ως μέλη της ομάδας».

Για τον Όσμαν: «Ο αρχηγός μας, ο Τσέντι Οσμάν, είναι ένας από τους σημαντικότερους παίκτες της EuroLeague. Όπως γνωρίζετε, στο παρελθόν είχαμε δυσκολίες σε αυτό το κομμάτι. Υπήρξαν περίοδοι που κάποιοι παίκτες μας, ειδικά το καλοκαίρι, αρνούνταν να έρθουν στην εθνική. Όμως τώρα και οι δύο παίκτες μας ήρθαν αμέσως μετά το τέλος της σεζόν στο NBA. Η EuroLeague πλέον έχει γίνει σχεδόν σαν το NBA. Οι παίκτες μας αγωνίζονται σε 80-85 επίσημα παιχνίδια μέσα στη σεζόν. Είναι φυσιολογικό να είναι εξαντλημένοι, όμως παρ' όλα αυτά βρίσκονται όλοι εδώ. Αυτό δείχνει σε ποιο επίπεδο έχει φτάσει πλέον η ομάδα και ποιους στόχους έχει».