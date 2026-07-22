Λάρκιν: «Αν ήταν ακόμα ο Αταμάν στον Παναθηναϊκό...»

Ο Σέιν Λάρκιν μίλησε για τη μεταγραφή του στη Φενέρμπαχτσε, για την πιθανότητα να πήγαινε στον Παναθηναϊκό, ενώ έκανε αναφορά και στον Ολυμπιακό.

Αδιαμφισβήτητα μία από τις μεγάλες μεταγραφές στην Ευρώπη το καλοκαίρι, είναι αυτή του Σέιν Λάρκιν, ο οποίος έμεινε στην Τουρκία, ωστόσο πλέον θα φοράει τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε.

Ο πολύπειρος γκαρντ, μίλησε στην εκπομπή «EuroInsiders», σχετικά με τη νέα του ομάδα, ενώ αναφέρθηκε και στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.

Όσα είπε ο Λάρκιν

«Η Φενέρμπαχτσε είναι ένας από τους πιο σταθερούς συλλόγους που μπορείς να βρεις αυτή τη στιγμή. Αυτός ήταν ο σημαντικότερος λόγος που αποφάσισα να έρθω στη Φενέρ.

Πέρα από αυτό, ο σύλλογος διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες βάσεις φιλάθλων στον κόσμο. Είμαι χαρούμενος που θα αποτελέσω μέρος αυτής της ομάδας και που θα έχω μια τέτοια υποστήριξη πίσω μου. Δεν έχω ξαναζήσει κάτι παρόμοιο στην Ευρώπη. Φυσικά, αγωνίστηκα στην Μπασκόνια και την Αναντολού Εφές, δύο ομάδες με εξαιρετικό κόσμο. Τους αγαπώ και είμαι ευγνώμων για τη στήριξη που μου έδωσαν. Όμως το να βρίσκεσαι σε έναν σύλλογο του μεγέθους της Φενέρμπαχτσε είναι κάτι διαφορετικό.

Αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο στην τελική μου απόφαση, αλλά πάνω απ’ όλα μέτρησε η σταθερότητα του συλλόγου. Ποιος είναι πιο σταθερός από τη Φενέρ; Ίσως μόνο ο Ολυμπιακός. Για μένα, αυτή τη στιγμή δεν είναι θέμα χρημάτων. Έχω κερδίσει καλά χρήματα μέχρι τώρα. Αυτό που έχει σημασία είναι να βρίσκομαι σε ένα περιβάλλον όπου θα έχω τον σωστό ρόλο και τις κατάλληλες ευθύνες».

Για το αν ήταν πιθανό να πάει στον Παναθηναϊκό: «Ξέρεις, αν ήταν ακόμα εκεί ο Εργκίν Αταμάν… Είναι διαφορετική η δομή. Γνωρίζω τον Εργκίν Αταμάν, οπότε θα ένιωθα πιο άνετα. Βγάζεις τον Αταμάν από την εξίσωση, φέρνεις τον Ομπράντοβιτς, δεν ξέρω… δεν ξέρω πώς θα ήταν η σχέση μου με τον Ομπράντοβιτς».