Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης αναμένεται να γίνει ο Ντέμιαν Τζόουνς, σύμφωνα με ισπανικό μέσο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει να ψάχνεται ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, προκειμένου να ενισχυθεί πριν την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με το «encestando», η «βασίλισσα» έκλεισε τον Ντέμιαν Τζόουνς, με μονοετές συμβόλαιο.

Ο Αμερικανός βρίσκεται στο Πουέρτο Ρίκο, όπου αγωνίζεται ακόμα με τους Μπαγιαμόν Κάουμποϊς στους τελικούς και θα ανακοινωθεί με το που ολοκληρώσει το πρωτάθλημα. Μάλιστα το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει, πως η Ρεάλ Μαδρίτης στρέφει την προσοχή της στην απόκτηση βασικού γκαρντ.

Ο Αρμόνι Μπρουκς προσφέρθηκε στον σύλλογο, όμως δεν προχώρησε το deal των δύο πλευρών, την ώρα που παραμένει στο προσκήνιο ο Λόνι Γουόκερ.

Τα τελευταία δύο χρόνια έπαιξε μπάσκετ σε Κίνα και Πουέρτο Ρίκο. Από το 2016 μέχρι και το 2024 έπαιξε στο ΝΒΑ και σε Γουόριορς, Χοκς, Κινγκς, Σανς, Λέικερς, Τζαζ και Καβς. Κορυφαία του σεζόν το 2021-22, τότε που μέτρησε 8.1 πόντους και 4.4 ριμπάουντ με τη φανέλα του Σακραμέντο.

Το 2017 και το 2018 κατέκτησε το πρωτάθλημα στο ΝΒΑ με τους Γουόριορς δίπλα στους Κάρι, Ντουράντ, Γκριν και Τόμπσον.