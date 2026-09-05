Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν «on fire» στο πρώτο δεκάλεπτο του φιλικού κόντρα στην Μπασκόνια, καθώς σκόραρε 46 πόντους (46-26) και μοίρασε 14 ασίστ σε ένα δεκάλεπτο.

Ασύλληπτα πράγματα από την επιθετική... μηχανή της Ρεάλ Μαδρίτης στο πρώτο δεκάλεπτο του φιλικού με την Μπασκόνια! Η αρμάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ πέτυχε 46 πόντους και μοίρασε 14 ασίστ με μοναδικό ερωτηματικό την αμυντική της λειτουργία, καθώς δέχθηκε 26.

Η φιλική αναμέτρηση γίνεται στο πλαίσιο του τουρνουά που είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Ουρμπάνο Γκονζάλεθ Εσκάπα, μια εκδήλωση με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, αφού πραγματοποιείται με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την έρευνα αναφορικά με την ALS (πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα).

Η Βασίλισσα είχε στη βασική πεντάδα τους Καμπάτσο, Σούλγκα, Αμπάλντε, Οκέκε και Σαρ. Οι Λος Μπλάνκος είχαν γνωρίσει την ήττα στο προηγούμενο φιλικό τους από την Μπρεογκάν με 110-102 και -όπως φαίνεται- μπήκαν από νωρίς με το «μαχαίρι στα δόντια» απέναντι στους Βάσκους.