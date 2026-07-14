O δημοσιογράφος Tσέμα Ντε Λούκας συνδέει τη Ρεάλ Μαδρίτης που ψάχνει για ψηλό με τον Ντάμιαν Τζόουνς.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε στον τελικό της Euroleague, αλλά έφυγε με άδεια χέρια. Eπίσης απογοήτευσε και στο πρωτάθλημα Ισπανίας, εκεί όπου δεν έφτασε ούτε στους τελικούς. Οι Μαδριλένοι αποκλείστηκαν από την Τενερίφη στα προημιτελικά, έπειτα από 18 χρόνια! Με αυτόν τον τρόπο, η Ρεάλ έμεινε χωρίς τίτλο σε σεζόν μετά από 15 χρόνια.

Η ισπανική ομάδα ψάχνει τρόπους για να επιστρέψει στους τίτλους τη νέα σεζόν και υλοποιεί σιγά σιγά τον προγραμματισμό της. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τσέμα Ντε Λούκας η Ρεάλ θα κάνει δικό της, τον Ντάμιαν Τζόουνς.

Τα τελευταία δυό χρόνια έπαιξε μπάσκετ σε Κίνα και Πουέρτο Ρίκο. Από το 2016 μέχρι και το 2024 έπαιξε στο ΝΒΑ και σε Γουόριορς, Χοκς, Κινγκς, Σανς, Λέικερς, Τζαζ και Καβς. Κορυφαία του σεζόν το 2021-22, τότε που μέτρησε 8.1 πόντους και 4.4 ριμπάουντ με τη φανέλα του Σακραμέντο.

Το 2017 και το 2018 κατέκτησε το πρωτάθλημα στο ΝΒΑ με τους Γουόριορς δίπλα στους Κάρι, Ντουράντ, Γκριν και Τόμπσον.