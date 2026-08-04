Χάποελ Τελ Αβίβ: Κοιτάει την περίπτωση του Ριβέρο

Χάποελ Τελ Αβίβ: Κοιτάει την περίπτωση του Ριβέρο

Παναγιώτης Αρταβάνης
Χάποελ Τελ Αβίβ: Κοιτάει την περίπτωση του Ριβέρο
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Υποψήφιος για τη θέση του σέντερ στη Χάποελ Τελ Αβίβ είναι ο Χασιέλ Ριβέρο.

Η μεταγραφική «αγορά» από τις ομάδες της EuroLeague συνεχίζεται με τη Χάποελ Τελ Αβίβ να βρίσκεται στην αγορά για την απόκτηση σέντερ.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, ένα από τα ονόματα που έχουν μπει στη λίστα της ομάδας του Ιτούδη και μάλιστα υπάρχουν διαπραγματεύσεις μεταξύ των πλευρών, είναι ο Χασιέλ Ριβέρο.

Ο παίκτης αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν με τον Ερυθρό Αστέρα και η Χάποελ βλέπει στο πρόσωπό του τον αντικαταστάτη του Μόντλεϊ που... μετακόμισε στο Βελιγράδι.

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Σε τέσσερα χρόνια παρουσία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης έχε μ.ο 8.4 πόντους και 3.3 ριμπάουντ ανά αγώνα.

 

@Photo credits: euroleague
     

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