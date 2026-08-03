Ο Τόμας Σατοράνσκι σε συνέντευξή του σε τσεχικό μέσο ενημέρωσης, είπε τον λόγο που προτίμησε να συνεχίσει την καριέρα του στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει προχωρήσει σε πολύ καλές μεταγραφικές κινήσεις ενόψει της νέας σεζόν. Έχει υψηλούς στόχους και ένας από τους πιο έμπειρους παίκτες του ρόστερ, είναι ο Τόμας Σατοράνσκι, ο οποίος μετά από χρόνια, θα αγωνιστεί μακριά από την Μπαρτσελόνα.

Ο Τσέχος πολύπειρος γκαρντ, μίλησε σε μέσο της χώρας του «seznamzpravy» για την απόφαση που πήρε να πάει στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη. Ο λόγος που επέλεξε τη Χάποελ, σίγουρα δεν ήταν ο... αναμενόμενος.

Όσα είπε ο Σατοράνσκι

«Θα ξεκινήσουμε τη σεζόν στη Σόφια. Κάθε Σαββατοκύριακο θα πρέπει να πηγαίνουμε στο Ισραήλ, όμως στο ρόστερ μπορούν να βρίσκονται μόνο πέντε ξένοι, γεγονός που σημαίνει ότι θα υπάρξει ροτέισον μεταξύ μας. Η ευκαιρία να μένω στη Σόφια και να μην παίζω κάποια Σαββατοκύριακα, ήταν ελκυστική. Ήθελα κάτι λιγότερο απαιτητικό».