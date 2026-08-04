Σημαντικά νέα για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Γκάμπριελ Ντεκ απέκτησε ισπανικό διαβατήριο, εξέλιξη που δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στους Μαδριλένους στη διαχείριση του ρόστερ τους για τις υποχρεώσεις στην ACB.

Σημαντική εξέλιξη για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Γκάμπριελ Ντεκ ολοκλήρωσε τη διαδικασία απόκτησης ισπανικού διαβατηρίου και πλέον δεν θα καταλαμβάνει θέση ξένου παίκτη στην ACB.

Σύμφωνα με την Pilar Casado του «COPE», ο 31χρονος Αργεντινός φόργουορντ εξασφάλισε την ισπανική υπηκοότητα έπειτα από μια διαδικασία που βρισκόταν σε εξέλιξη εδώ και αρκετό καιρό. Η εξέλιξη αυτή προσφέρει σημαντική ευελιξία στον Πέδρο Μαρτίνεθ όσον αφορά τις επιλογές του για το ισπανικό πρωτάθλημα. Την περασμένη σεζόν, λόγω των περιορισμών της ACB, ο Σέρτζιο Σκαριόλο ήταν υποχρεωμένος να αφήνει εκτός αποστολής έναν από τους Γκάμπριελ Ντεκ, Τρέι Λάιλς και Τσούμα Οκέκε.

Ο Ντεκ αγωνίζεται στη Ρεάλ από τη σεζόν 2018-19, με μοναδική εξαίρεση το σύντομο πέρασμά του από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στο NBA, πριν επιστρέψει στη Μαδρίτη. Η αγωνιστική περίοδος 2026-27 θα είναι η ένατη με τη φανέλα της «Βασίλισσας». Παράλληλα, η Ρεάλ συνεχίζει να διαμορφώνει το ρόστερ της ενόψει της νέας σεζόν. Οι Μαδριλένοι έχουν ήδη ανακοινώσει τις μεταγραφές των Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό, Χάιμε Πραντίγια και Μίκαελ Γιαντούνεν.