Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Ντεκ απέκτησε ισπανικό διαβατήριο
Σημαντική εξέλιξη για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Γκάμπριελ Ντεκ ολοκλήρωσε τη διαδικασία απόκτησης ισπανικού διαβατηρίου και πλέον δεν θα καταλαμβάνει θέση ξένου παίκτη στην ACB.
Σύμφωνα με την Pilar Casado του «COPE», ο 31χρονος Αργεντινός φόργουορντ εξασφάλισε την ισπανική υπηκοότητα έπειτα από μια διαδικασία που βρισκόταν σε εξέλιξη εδώ και αρκετό καιρό. Η εξέλιξη αυτή προσφέρει σημαντική ευελιξία στον Πέδρο Μαρτίνεθ όσον αφορά τις επιλογές του για το ισπανικό πρωτάθλημα. Την περασμένη σεζόν, λόγω των περιορισμών της ACB, ο Σέρτζιο Σκαριόλο ήταν υποχρεωμένος να αφήνει εκτός αποστολής έναν από τους Γκάμπριελ Ντεκ, Τρέι Λάιλς και Τσούμα Οκέκε.
Ο Ντεκ αγωνίζεται στη Ρεάλ από τη σεζόν 2018-19, με μοναδική εξαίρεση το σύντομο πέρασμά του από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στο NBA, πριν επιστρέψει στη Μαδρίτη. Η αγωνιστική περίοδος 2026-27 θα είναι η ένατη με τη φανέλα της «Βασίλισσας». Παράλληλα, η Ρεάλ συνεχίζει να διαμορφώνει το ρόστερ της ενόψει της νέας σεζόν. Οι Μαδριλένοι έχουν ήδη ανακοινώσει τις μεταγραφές των Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό, Χάιμε Πραντίγια και Μίκαελ Γιαντούνεν.
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