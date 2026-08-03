Μπαρτσελόνα: Ανακοίνωσε τον Τσέβι Πουγιόλ, ως Αθλητικό Διευθυντή

Μπαρτσελόνα: Ανακοίνωσε τον Τσέβι Πουγιόλ, ως Αθλητικό Διευθυντή

Παναγιώτης Αρταβάνης
Μπαρτσελόνα: Ανακοίνωσε τον Τσέβι Πουγιόλ, ως Αθλητικό Διευθυντή
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Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε νέο Αθλητικό Διευθυντή, τον Τσέβι Πουγιούλ για τα επόμενα τρία χρόνια.

Οι ενισχύσεις στην Μπαρτσελόνα συνεχίζονται, με τον ισπανικό σύλλογο να αλλάζει σελίδα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και να ανακοινώνει τον Τσέβι Πουγιόλ ως Αθλητικό Διευθυντή.

Ο 36χρονος έχει σχετική εμπειρία, καθώς διετέλεσε Τεχνικός Διευθυντής στην Μπασκόνια, ενώ παλιότερα και στη Μανρέσα. Μάλιστα θα αντικαταστήσει τον Ναβάρο στη θέση του Αθλητικού Διευθυντή, αφού ο «θρύλος» των Μπλαουγκράνα, ανέλαβε ρόλο στο πλαίσιο της δομής του συλλόγου. .

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα:

«Ο Τσάβι Πουγιούλ είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής της ομάδας μπάσκετ της Μπάρτσα. Ο αθλητής, που κατάγεται από τη Μανρέσα, αναλαμβάνει την αθλητική ευθύνη του τμήματος για τις επόμενες τρεις σεζόν, έχοντας συσσωρεύσει εμπειρία στη Μανρέσα και την Μπασκόνια».

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@Photo credits: x_Barça Basket
     

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