Μπαρτσελόνα: Ανακοίνωσε τον Τσέβι Πουγιόλ, ως Αθλητικό Διευθυντή
Οι ενισχύσεις στην Μπαρτσελόνα συνεχίζονται, με τον ισπανικό σύλλογο να αλλάζει σελίδα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και να ανακοινώνει τον Τσέβι Πουγιόλ ως Αθλητικό Διευθυντή.
Ο 36χρονος έχει σχετική εμπειρία, καθώς διετέλεσε Τεχνικός Διευθυντής στην Μπασκόνια, ενώ παλιότερα και στη Μανρέσα. Μάλιστα θα αντικαταστήσει τον Ναβάρο στη θέση του Αθλητικού Διευθυντή, αφού ο «θρύλος» των Μπλαουγκράνα, ανέλαβε ρόλο στο πλαίσιο της δομής του συλλόγου. .
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα:
«Ο Τσάβι Πουγιούλ είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής της ομάδας μπάσκετ της Μπάρτσα. Ο αθλητής, που κατάγεται από τη Μανρέσα, αναλαμβάνει την αθλητική ευθύνη του τμήματος για τις επόμενες τρεις σεζόν, έχοντας συσσωρεύσει εμπειρία στη Μανρέσα και την Μπασκόνια».
𝗫𝗲𝘃𝗶 𝗣𝘂𝗷𝗼𝗹, 𝗻𝗼𝘂 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 𝗲𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘂 𝗱𝗲𝗹 𝗕𝗮𝗿𝗰̧𝗮 𝗱𝗲 𝗯𝗮̀𝘀𝗾𝘂𝗲𝘁.— Barça Basket (@FCBbasket) August 3, 2026
El manresà assumeix la responsabilitat esportiva de la secció per a les properes tres temporades després d’acumular experiència al Manresa i al Baskonia.
ℹ️… pic.twitter.com/gv2sedalA7
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