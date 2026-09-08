Ρόμπινσον: «Είχα αρκετές επιλογές, η Μπαρτσελόνα μου έδωσε τα... κλειδιά»

Ο Τζάστιν Ρόμπινσον μίλησε στην «Mundo Deportivo» σχετικά με την απόφασή του να αφήσει την Παρί και να γίνει κάτοικος Ισπανίας για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα.

Εφ' όλης της ύλης μίλησε ο Τζάστιν Ρόμπινσον στη «Mundo Deportivo!» Ο 28χρονος εκρηκτικός γκαρντ άφησε την «Πόλη του Φωτός» και την Παρί για χάρη της Μπαρτσελόνα.

Ο Αμερικανός που προκάλεσε αίσθηση την περσινή σεζόν με την αθλητικότητα αλλά και την επιθετική του δεινότητα στη EuroLeague, έκανε το μεγάλο βήμα στην καριέρα του υπογράφοντας σε ένα μεγάλο «brand name» του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Σε σχετικές δηλώσεις του στάθηκε στην προοπτική της Μπάρτσα και στην εμπιστοσύνη που έδειξε ο σύλλογος της Βαρκελώνης για την επόμενη... μέρα στο πρόσωπό του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η αγορά της Euroleague ήταν κινητική, είχα αρκετές επιλογές, αλλά ένιωσα ότι η μετακίνηση στη Μπαρτσελόνα ήταν η σωστή απόφαση. Όταν υπέγραψα το συμβόλαιο, η Μπάρτσα έψαχνε ακόμα προπονητή. Αυτά που μου είπαν στην τηλεφωνική επικοινωνία ήταν εξαιρετικά. Πίστευα ότι μπορούσα να προσφέρω πολλά σε αυτό το εγχείρημα.

Το γεγονός ότι η ομάδα με εμπιστεύτηκε και μου έδωσε τα "κλειδιά"... Είναι κάτι για το οποίο δεν θα μπορέσω ποτέ να τους ευχαριστήσω αρκετά. Όταν κάποιος δείχνει τέτοια εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου, είμαι ικανός να... περάσω μέσα από τοίχο αν χρειαστεί. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να νικήσουμε.

Είμαι παίκτης που κάνει ό,τι χρειάζεται η ομάδα. Φυσικά, από την αρχή είπα ότι βλέπω τον εαυτό μου ως ηγέτη. Προσπαθώ να το κάνω αυτό χωρίς να ενοχλώ κανέναν.

Όσο για το στυλ παιχνιδιού μας, δεν θα είναι ακριβώς αυτό που είχαμε στο Παρίσι, αλλά μιλάμε για αύξηση του ρυθμού και εφαρμογή παρόμοιων στοιχείων. Η εμπειρία που διαθέτω θα με βοηθήσει να καθοδηγήσω την ομάδα και να προσφέρω βοήθεια όποτε χρειαστεί.

Πιστεύω ότι αυτή η ομάδα παικτών μπορεί να κάνει τη διαφορά, αρκεί να μας δοθεί χρόνος. Θα έχουμε ενέργεια και αθλητικότητα, θα τρέχουμε, θα μοιραζόμαστε την μπάλα και θα παίζουμε ως ομάδα. Όπως είπα, δεν θα είναι όλα τέλεια από την αρχή, αλλά πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα βρισκόμαστε σε πολύ καλή θέση».