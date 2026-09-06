Η Μπαρτσελόνα μπήκε με το... δεξί στα φιλικά προετοιμασίας κόντρα στην Ανδόρα επικρατώντας με 101-96 στην παράταση (88-88 κ.δ).

Η Μπαρτσελόνα της νέας εποχής υπό τις οδηγίες του Σέκουλιτς ξεκίνησε με νίκη τα φιλικά της ενόψει της νέας σεζόν! Οι Καταλανοί επιβλήθηκαν με 101-96 στην παράταση (88-88 κ.δ) σε ένα παιχνίδι με... αύρα ACB.

Οι Μπλαουγκράνα παρουσίασαν καλά στοιχεία επιθετικά αλλά προβλημάτισαν στην αμυντική τους λειτουργία. Κορυφαίος για τον σύλλογο της Βαρκελώνης ο Πάρα, που έκανε double-double με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ. Πρώτος σκόρερ με 16 πόντους ο Μάρτιν με 4/8 προσπάθειες έξω από τα 6.75, ενώ πολύ ενθαρρυντικά δείγματα πήρε ο Σλοβένος κόουτς και από τον νεοαποκτηθέντα Ενκάμουα, που σκόραρε 14 πόντους και μάζεψε 8 ριμπάουντ. Ο Ουμούντε σταμάτησε επίσης στους 14 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 21-26, 48-46, 71-65, 88-88 (κ.δ), 96-101 (παρ.)