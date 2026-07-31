Ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο ανακοινώθηκε επίσημα από τη Μπαρτσελόνα ως Πρέσβης και Μέντορας του τμήματος μπάσκετ.

Παρότι υπήρχε έντονη φημολογία πως θα αποτελέσει παρελθόν από τη Μπαρτσελόνα, τελικά ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο ανακοινώθηκε επίσημα από τη διοίκηση των «μπλαουγκράνα» πως θα συνεχίσει ως το 2029 από τη θέση του Πρέσβη και Μέντορα του τμήματος μπάσκετ.

Ο θρύλος της Μπαρτσελόνα είχε το πόστο του General Manager, όμως, τα πράγματα στην άσκηση διοίκησης δεν εξελίχθηκαν όπως θα τα περίμενε ο κόσμος με συνέπεια η διοίκηση να τον οδηγήσει ένα βήμα πιο πίσω και να τον μετατρέψει σε πρεσβευτή του συλλόγου.

Η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα αναφέρει:

«Η Μπαρτσελόνα και ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο κατέληξαν σε συμφωνία για την παράταση του συμβολαίου του θρύλου της Μπαρτσελόνα έως το 2029, αναβάλλοντας το εναπομένον έτος του συμβολαίου του για τα επόμενα τρία χρόνια. Ο Ναβάρο θα αναλάβει νέους ρόλους στο πλαίσιο της δομής του συλλόγου. Τις τελευταίες σεζόν, διετέλεσε γενικός διευθυντής της ομάδας μπάσκετ της Μπαρτσελόνα, ενώ από αυτή τη σεζόν θα είναι πρεσβευτής του συλλόγου και μέντορας των νεαρών παικτών στις κατώτερες κατηγορίες.

Η σχέση της Μπαρτσελόνα με τον Ναβάρο χρονολογείται από το 1992, όταν εντάχθηκε στην ομάδα καλαθοσφαίρισης νέων σε ηλικία 12 ετών. Το 1997 έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα και μέσα σε λίγα χρόνια εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους παίκτες του τμήματος. Το 2003 έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση του πρώτου τίτλου της Ευρωλίγκας και το 2010 οδήγησε την ομάδα στη κατάκτηση του δεύτερου, αναδεικνύοντας τον εαυτό του MVP του τελικού. Κατά τη σεζόν 2007/08 φόρεσε τη φανέλα των Μέμφις Γκρίζλις, όπου για άλλη μια φορά μοιράστηκε τα αποδυτήρια με τον Πάου Γκασόλ.

Είναι ο κορυφαίος σκόρερ και πασέρ στην ιστορία της Μπαρτσελόνα στο πρωτάθλημα ACB, ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στο πρωτάθλημα, ο κορυφαίος σκόρερ στην Ευρωλίγκα και κάτοχος πολλών άλλων ρεκόρ. Ένας κατάλογος επιτευγμάτων που τον καθιστούν τον καλύτερο παίκτη στην ιστορία του τμήματος. Την 1η Μαρτίου 2019, η φανέλα του με τον αριθμό «11» αποσύρθηκε σε μια συγκινητική τελετή στο Palau Blaugrana.

Μετά την αποχώρησή του από τη δράση το 2018, ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο συνέχισε να συνδέεται με τον Σύλλογο. Αρχικά ως υπεύθυνος των κατώτερων κατηγοριών του τμήματος καλαθοσφαίρισης της Μπαρτσελόνα μεταξύ 2019 και 2021, και από τις 16 Απριλίου 2021 ως γενικός διευθυντής του τμήματος».