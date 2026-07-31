Κανένα θέμα φαίνεται πως δεν υπάρχει με τον Κέβιν Πάντερ στην Μπαρτσελόνα και αναμένεται να συνεχίσει κανονικά στους Καταλανούς.

Μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει γύρω από την Μπαρτσελόνα, ενόψει της νέας σεζόν, μιας και οι αλλαγές που έχουν γίνει είναι πολλές. Το πιο πρόσφατο θέμα που είχε συζητηθεί στα social media, είναι σχετικά με τον παρουσία του Κέβιν Πάντερ.

Με σημαντικούς παίκτες να έχουν αποχωρήσει από την ισπανική ομάδα, είχε ανοίξει μία κουβέντα σχετικά με το μέλλον του Αμερικανού γκαρντ. Σύμφωνα με τη «Mundo Deportivo», η Μπαρτσελόνα φρόντισε άμεσα να διαψεύσει τα όσα σενάρια θέλουν τον Πάντερ εκτός συλλόγου.

Οι Καταλανοί υπολογίζουν στον 33χρονο και ο Σέκουλιτς τον θεωρεί βασική μονάδα για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Πάντερ που έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028, φαίνεται πως και από πλευράς του, δεν έχει σκεφτεί δευτερόλεπτο το ενδεχόμενο να μην συνεχίσει στους «μπλαουγκράνα».