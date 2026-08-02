Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές στην Ελλάδα και το δείχνει με κάθε τρόπο.

Πανευτυχής φαίνεται να είναι ο Σαρούνας Γιασιβίτσιους, ο οποίος απολαμβάνει για ακόμη μία φορά τις καλοκαιρινές του διακοπές στην Ελλάδα.

Ο Λιθουανός τεχνικός της Φενέρμπαχτσε ξεκουράζεται ενόψει της απαιτητικής και δύσκολης χρονιάς που πλησιάζει, περνώντας ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά του στη χώρα μας.

Μάλιστα μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ανέβασε μερικές φωτογραφίες από τις στιγμές χαλάρωσης που περνάει, γράφοντας: «Καλοκαίρι και Ελλάδα. Ο τέλειος συνδυασμός μας».

Σημειώνεται πως ο Σάρας έχει παντρευτεί την Ελληνίδα, Άννα Δούκα και έχουν δύο παιδιά.