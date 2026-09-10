O Mάρκο Γκούντουριτς παραχώρησε μία μεγάλη συνέντευξη στο σέρβικο «SportKlub»ν μιλώντας μεταξύ άλλων για τη συνεργασία του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Ο Μάρκο Γκούντουριτς γνωρίζει καλά τι σημαίνει να δουλεύεις υπό τις οδηγίες κορυφαίων προπονητών. Στην καριέρα του έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, δύο τεχνικούς που έχουν αρκετά κοινά στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν το μπάσκετ, αλλά και τη δουλειά τους.

Σε συνέντευξή του στο «SportKlub», ο Σέρβος γκαρντ αναφέρθηκε στην... εμμονή του Γιασικεβίτσιους με τη λεπτομέρεια και εξήγησε πώς αυτή μεταφράζεται στην καθημερινότητα μιας ομάδας. Μάλιστα, στάθηκε σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που του έχει μείνει έντονα στη μνήμη.

Αναλυτικά

«Οι πιο φρέσκες αναμνήσεις μου είναι από τον Σάρας. Πριν από κάθε παιχνίδι, η προετοιμασία διαρκεί δύο ή τρεις ημέρες και μετά από κάθε προπόνηση βρίσκεται ήδη μπροστά στον υπολογιστή. Εμείς μένουμε για να κάνουμε σουτ και εκείνος βρίσκεται στον υπολογιστή και παρακολουθεί μπάσκετ. Όλη την ημέρα προετοιμάζει τον αντίπαλο, ψάχνοντας από πού μπορούμε να του επιτεθούμε, πώς πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε στην άμυνα, τι πρέπει να κάνουμε.

Τα γράφει όλα. Έχει πάντα το δικό του τετράδιο Α4, γραμμένο με πολύ μικρά γράμματα, για κάθε παιχνίδι. Πιθανότατα λειτουργεί ως υπενθύμιση για εκείνον όσο προχωρά η προετοιμασία. Πολλοί προπονητές κάνουν κάτι αντίστοιχο, αλλά αυτό που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι έκανε ακριβώς το ίδιο ακόμη και για ένα παιχνίδι του τουρκικού πρωταθλήματος απέναντι στην τελευταία ομάδα της βαθμολογίας. Και εκείνο το χαρτί Α4 ήταν γεμάτο από την πρώτη μέχρι την τελευταία γραμμή.

Αυτό είναι απίστευτο. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Αυτές είναι οι λεπτομέρειες. Αντιμετωπίζει κάθε παιχνίδι με τον ίδιο τρόπο και δεν υποτιμά ποτέ κανέναν. Ξέρει ότι έχει κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε και ότι έχει κάνει το δικό του κομμάτι και, στη συνέχεια, φυσικά, είναι η σειρά μας. Γι' αυτό είναι τόσο συναισθηματικός και γι' αυτό συμπεριφέρεται έτσι στο γήπεδο. Ξέρει πόση ενέργεια επενδύει και ότι έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Μετά αισθάνεται ένοχος όταν εμείς κάνουμε ένα λάθος, όταν χάνουμε τη συγκέντρωσή μας και όταν δεν κάνουμε κάτι που μας έχει επαναλάβει εκατό φορές. Και όλα όσα είπα ισχύουν και για τον Ζέλικο. Απλώς η εμπειρία μου με τον Σάρας ήταν σχετικά πρόσφατη, οπότε αυτή έμεινε πιο φρέσκια στο μυαλό μου».

Ο Γκούντουριτς ρωτήθηκε στη συνέχεια για τις διαφορές ανάμεσα στους δύο προπονητές, έχοντας προηγουμένως αναφερθεί στις ομοιότητές τους: «Αυτή είναι μια λίγο πιο σύνθετη ερώτηση. Θα έλεγα ότι δεν υπάρχουν πολλές, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν. Έχουν διαφορετικές ηλικίες, το μπάσκετ αλλάζει...

Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του Ζέλικο. Σε όλη την καριέρα του έχει δείξει την ικανότητα να προσαρμόζεται και να ακολουθεί πάντα τις τάσεις που έρχονται από την Αμερική ή από οπουδήποτε αλλού. Ήταν πάντα εκεί. Ο Σάρας, από την άλλη, έχει τη νεότητα και την ενέργεια».