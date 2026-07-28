Έφυγαν 11, ήρθαν 9 και έχει πάλι ομαδάρα: Αυτή είναι η νέα Φενέρ που έφτιαξε ο Γιασικεβίτσιους!

Το ρόστερ της Φενέρ έχει πολλές αλλαγές σε σχέση με πέρυσι, όμως παραμένει πανίσχυρο και οι Τούρκοι είναι εκ των φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague.

Η Φενέρ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε έφτασε στο Final Four της Euroleague, αλλά εκεί ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό και έμεινε εκτός τελικού. Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους δεν πτοήθηκε και με τις κινήσεις που έχει κάνει μέχρι στιγμής, δείχνει ικανή να διεκδικήσει τον τίτλο και να επιστρέψει στην κορυφή μετά το 2024.

Οι Τούρκοι έχουν πολλές αλλαγές στο ρόστερ, όμως ακόμα και έτσι το ρόστερ τους παραμένει πανίσχυρο. Το σύνολο του Σάρας έχει 9 νέες προσθήκες σε σχέση με πέρυσι, ενώ έχουν αποχωρήσει 11 παίκτες.

Ο Λιθουανός θα κάνει τα μαγικά του ξανά για να είναι η Φενέρ στο Final Four και εκεί να παλέψει για την κορυφή. Μάλιστα η ομάδα του αύξησε το μπάτζετ στα 45 εκατ!

Οι 9 νέοι που δείχνουν τις προθέσεις της Φενέρ

Αρχικά αίσθηση έκανε η μετακόμιση του Σέιν Λάρκιν από την Εφές στη Φενέρ. Ένας από τους πιο ποιοτικούς γκαρντ της Euroleague τα τελευταία χρόνια. Σχεδόν ολικό ρεκτιφιέ για την περιφέρεια της Φενέρ με Σιλντς, Σαργκιούνας, Γιούζανγκ, Κλάιμπερν και Φόρεστ. Πολλές λύσεις για τα σχήματα που θα χρησιμοποιήσει ο Σάρας.

Έξυπνες κινήσεις και για την ρακέτα, αφού αποκτήθηκαν ο Μπράξτον Κι που έφτασε στο Final Four με τη Βαλένθια, αλλά και οι Μπίνγκαμ και Σανλί. Εμπειρία και ποιότητα.

Αυτοί που έφυγαν και αυτοί που έμειναν

Φυσικά η Φενέρ κράτησε τέσσερα πολύ σημαντικά κομμάτια της από το ρόστερ της περσινής σεζόν. Πρώτα από όλους τον φοβερό Χόρτον-Τάκερ που προσαρμόστηκε γρήγορα στην Ευρώπη και αποτελεί τον ηγέτη της ομάδας μαζί με τον Μπόλντγουιν που επίσης παρέμεινε.

Στην frontline κράτησε την εμπειρία και την ποιότητα του Μέλι και την εκρηκτικότητα και τη δύναμη του Κρις Σίλβα που μάγεψε όσο έπαιξε και στην ΑΕΚ. Τέλος ο αρχηγός Μαχμούτογλου συνεχίζει να βρίσκεται στην ομάδα για πολλούς λόγους.

Από τη Φενέρ αποχώρησαν στα γκαρντ οι Ζάγκαρς, Χολ, Μπόστον, Μπιμπέροβιτς και ο Ντε Κολο που αποσύρθηκε. Στις θέσεις των ψηλών δεν συνεχίζουν οι Μπανγκό, Μπιρσέν, Μπέικοτ, Γιάντουνεν και Μπιρτς που θα παίζει στην Άρη.

Σημαντικές απώλειες θεωρούνται σίγουρα οι Μπιμπέροβιτς και Ντε Κολό, αλλά και ο Μπιρτς που έδωσε πολλά τα χρόνια που βρέθηκε στη Φενέρ.

Πάντως με μια γενική ματιά η Φενέρ κράτησε τους δύο κορυφαίους παίκτες από το περσινό ρόστερ (Χόρτον-Τάκερ και Μπόλντγουιν), διατήρησε δύο σημαντικούς ψηλούς (Μέλι και Σίλβα), ενώ πρόσθεσε πολύ ποιοτικά κομμάτια σε περιφέρεια και ρακέτα με τις 9 προσθήκες που έκανε.

Το depth chart

PG: Μπόλντγουιν, Φόρεστ, Σαργκιούνας

SG: Χόρτον-Τάκερ, Λάρκιν, Γιούζανγκ

SF: Σιλντς, Κλάιμπερν, Μπιτίμ

PF: Κι, Μέλι

C: Μπίνγκαμ, Σίλβα, Σανλί