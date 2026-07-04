Γιασικεβίτσιους για την επιστροφή Ομπράντοβιτς: «Σαν να μην έφυγε ποτέ»

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μίλησε για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους βρίσκεται στην Αθήνα για το Συνέδριο του Συνδέσμου Προπονητών της EuroLeague και σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Nova και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, στον ημιτελικό της EuroLeague απέναντι στον Ολυμπιακό, αλλά και τις ομάδες τις Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά τα όσα ειπε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους:

Για την επιστροφή του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό:

«Είναι τόσο φυσιολογικό να σκέφτεσαι τον Ζέλικο στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Την έχω πολλά χρόνια αυτή την εικόνα στο μυαλό μου, που είναι πολύ φυσιολογικό. Σαν να μην έφυγε ποτέ».

Για την ήττα από τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό της Euroleague:

«Δεν ήμασταν στην καλύτερη φόρμα. Πρόκειται για ένα παιχνίδι και μόνο. Δε νομίζω πως ο Ολυμπιακός ήταν κάτι το ξεχωριστό εκείνη την ημέρα, αλλά εμείς ήμασταν ακόμη χειρότεροι. Είναι δύσκολο να παίζεις όλη την χρονιά σε ένα παιχνίδι, αλλά έτσι είναι για όλους».

Για τους Άρη και ΠΑΟΚ:

«Ο Μπίλι ήθελε να είναι πιο κοντά στην οικογένειά του, στην Ελλάδα. Ανέλαβε ένα από τα πιο υποσχόμενα πρότζεκτς στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Θα είναι συναρπαστικό. Ομοίως και για τον ΠΑΟΚ. Το ελληνικό μπάσκετ γυρίζει πάνω από δέκα χρόνια γύρω από δύο ομάδες. Είναι σπουδαία εξέλιξη για το ελληνικό κοινό. Η Θεσσαλονίκη έχει απίθανη μπασκετική κοινότητα. Το περιμένουν τόσο καιρό. Θα είναι σίγουρα συναρπαστικό».