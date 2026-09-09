Το φιλικό της Φενέρμπαχτσε με την Εροκσπόρ που είχε οριστεί για την Τετάρτη (09/09) αναβλήθηκε, μετά από αίτημα της μίας ομάδας.

Η Φενέρμπαχτσε μετά τη συμμετοχή της στο IBT CRETE, όπου μεγάλος νικητής ήταν ο Ολυμπιακός, συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους, είχε «κλείσει» ένα φιλικό την Τετάρτη (09/09, 19:00) κόντρα στην Εροκσπόρ, το οποίο όμως αναβλήθηκε. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Φενέρ, το ματς δεν θα διεξαχθεί, μετά από αίτημα της αντίπαλης ομάδας.

Τα «καναρίνια» θα συνεχίσουν τις προπονήσεις, με το επόμενο φιλικό τους παιχνίδι να έχει οριστεί για την Κυριακή (13/09), κόντρα στη βουλγάρικη Μπάλκαν Μπότεβγκραντ.

Υπενθυμίζουμε ότι η Φενέρ, θα παίξει στο Σούπερ Καπ της EuroLeague στο Άμπου Ντάμπι, στο οποίο θα είναι και ο Ολυμπιακός.