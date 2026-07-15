Μπεσίκτας: Ενίσχυση με Ομορούγι
Ύστερα από μια καλή σεζόν στη Βιτόρια με τη φανέλα της Μπασκόνια, ο Καναδός φόργουορντ/σέντερ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπεσίκτας.
Ο Γιουτζίν Ομορούγι (29χρ., 1.98μ.) αγωνίστηκε σε 23 ματς της Euroleague τη προηγούμενη χρονιά (2025-26) έχοντας κατά μέσο όρο 10.7 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ, σουτάροντας με 49% στα δίποντα, 32% στα τρίποντα και 78% στις βολές.
Πριν από την ευρωπαϊκή του θητεία στην Βιτόρια, ο Ομορούγι μέτρησε και 87 ματς στο NBA με τις φανέλες των Μάβερικς, Θάντερ, Πίστονς, Γουίζαρντς, έχοντας κατά μέσο όρο 5.7 πόντους και 2.3 ριμπάουντ ανά 12 λεπτά συμμετοχής.
Resmi Açıklama I Eugene Omoruyi— Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) July 15, 2026
Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Nijerya asıllı Kanadalı forvet Eugene Omoruyi ile sözleşme imzaladı.
NCAA’de Oregon formasıyla tamamladığı kolej kariyerinin ardından 2021 yılında profesyonel kariyerine Dallas Mavericks… pic.twitter.com/jEEfewsFz9
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.