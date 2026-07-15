Την απόκτηση του Γιουτζίν Ομορούγι ανακοίνωσε η Μπεσίκτας ο οποίος αγωνίστηκε φέτος στην Μπασκόνια.

Ύστερα από μια καλή σεζόν στη Βιτόρια με τη φανέλα της Μπασκόνια, ο Καναδός φόργουορντ/σέντερ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπεσίκτας.

Ο Γιουτζίν Ομορούγι (29χρ., 1.98μ.) αγωνίστηκε σε 23 ματς της Euroleague τη προηγούμενη χρονιά (2025-26) έχοντας κατά μέσο όρο 10.7 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ, σουτάροντας με 49% στα δίποντα, 32% στα τρίποντα και 78% στις βολές.

Πριν από την ευρωπαϊκή του θητεία στην Βιτόρια, ο Ομορούγι μέτρησε και 87 ματς στο NBA με τις φανέλες των Μάβερικς, Θάντερ, Πίστονς, Γουίζαρντς, έχοντας κατά μέσο όρο 5.7 πόντους και 2.3 ριμπάουντ ανά 12 λεπτά συμμετοχής.