Μπεσίκτας: Ενίσχυση με Ομορούγι

Μπεσίκτας: Ενίσχυση με Ομορούγι

Γιώργος Κούβαρης
Μπεσίκτας: Ενίσχυση με Ομορούγι
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Την απόκτηση του Γιουτζίν Ομορούγι ανακοίνωσε η Μπεσίκτας ο οποίος αγωνίστηκε φέτος στην Μπασκόνια.

Ύστερα από μια καλή σεζόν στη Βιτόρια με τη φανέλα της Μπασκόνια, ο Καναδός φόργουορντ/σέντερ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπεσίκτας.

Ο Γιουτζίν Ομορούγι (29χρ., 1.98μ.) αγωνίστηκε σε 23 ματς της Euroleague τη προηγούμενη χρονιά (2025-26) έχοντας κατά μέσο όρο 10.7 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ, σουτάροντας με 49% στα δίποντα, 32% στα τρίποντα και 78% στις βολές.

Πριν από την ευρωπαϊκή του θητεία στην Βιτόρια, ο Ομορούγι μέτρησε και 87 ματς στο NBA με τις φανέλες των Μάβερικς, Θάντερ, Πίστονς, Γουίζαρντς, έχοντας κατά μέσο όρο 5.7 πόντους και 2.3 ριμπάουντ ανά 12 λεπτά συμμετοχής.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     