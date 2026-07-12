Η Μπεσίκτας ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς έως το τέλος της σεζόν 2027-28.

Η Μπεσίκτας θα συνεχίσει να πορεύεται με τον Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς στην άκρη του πάγκου της, καθώς οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για την επέκταση της συνεργασίας τους έως το τέλος της σεζόν 2027-28.

Ο Σέρβος τεχνικός βρίσκεται στον πάγκο της τουρκικής ομάδας από τη σεζόν 2023-24 και μέσα σε αυτό το διάστημα έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της διοίκησης και την εκτίμηση του κόσμου του συλλόγου.

Με την επίσημη ανακοίνωσή της, η Μπεσίκτας γνωστοποίησε την ανανέωση του συμβολαίου του Αλιμπίγεβιτς, εκφράζοντας την πεποίθηση πως υπό την καθοδήγησή του η ομάδα μπορεί να πετύχει ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, ο σύλλογος ευχήθηκε στον Σέρβο προπονητή υγεία και πολλές επιτυχίες στη νέα περίοδο της συνεργασίας τους.