Παίκτης της Μακάμπι Τελ Αβίβ αναμένεται να γίνει ο Ντάνιελ Τάις, σύμφωνα με το «basket news».

Μετά την ιστορία του Φρανσίσκο που ανακοινώθηκε από τη Βιλερμπάν και κατέληξε στον Παναθηναϊκό, ο Ντάνιελ Τάις φαίνεται πως δεν θα φορέσει ούτε αυτός τη φανέλα της γαλλικής ομάδας. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το «basket news» ο Γερμανός σέντερ βρίσκεται μια... ανάσα από το να ενταχθεί στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο Τάις είχε συμφωνήσει με τη γαλλική ομάδα, προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του, ωστόσο λόγω των γνωστών οικονομικών προβλημάτων του συλλόγου, το «deal» των δύο πλευρών... στράβωσε.

Η Μακάμπι παρακολουθούσε από κοντά την κατάσταση και φαίνεται πως θα καταλήξει σε συμφωνία με τον Γερμανό ψηλό. Μάλιστα δεν ήταν η μόνη ομάδα που ενδιαφερόταν, καθώς το δημοσίευμα αναφέρει πως αρκετοί σύλλογοι τον προσέλκυσαν.

Ο Τάις τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε με τη Μονακό, έχοντας μ.ο 9.7 πόντους και 5 ριμπάουντ ανά αγώνα.