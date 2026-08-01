Μακάμπι: Μια... ανάσα από την απόκτηση του Ντάνιελ Τάις
Μετά την ιστορία του Φρανσίσκο που ανακοινώθηκε από τη Βιλερμπάν και κατέληξε στον Παναθηναϊκό, ο Ντάνιελ Τάις φαίνεται πως δεν θα φορέσει ούτε αυτός τη φανέλα της γαλλικής ομάδας. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το «basket news» ο Γερμανός σέντερ βρίσκεται μια... ανάσα από το να ενταχθεί στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Ο Τάις είχε συμφωνήσει με τη γαλλική ομάδα, προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του, ωστόσο λόγω των γνωστών οικονομικών προβλημάτων του συλλόγου, το «deal» των δύο πλευρών... στράβωσε.
Η Μακάμπι παρακολουθούσε από κοντά την κατάσταση και φαίνεται πως θα καταλήξει σε συμφωνία με τον Γερμανό ψηλό. Μάλιστα δεν ήταν η μόνη ομάδα που ενδιαφερόταν, καθώς το δημοσίευμα αναφέρει πως αρκετοί σύλλογοι τον προσέλκυσαν.
Ο Τάις τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε με τη Μονακό, έχοντας μ.ο 9.7 πόντους και 5 ριμπάουντ ανά αγώνα.
According to @Urbodo, Daniel Theis is in advanced talks to join Maccabi Tel Aviv 😤🇮🇱— BasketNews (@BasketNews_com) August 1, 2026
More details about the transfer: https://t.co/3XF02QKHoW pic.twitter.com/W2MfBZGhMC
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