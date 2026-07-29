Βιλερμπάν: Αβέβαιο το μέλλον του Τάις, γράφει το Basket News
Μετά το όνομα του Σιλβέν Φρανσίσκο και ο Ντάνιελ Τάις δεν είναι σίγουρο πως θα παίξει για τη Βιλερμπάν την επόμενη σεζόν.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα αναφέρει το «basketnews», ο Γερμανός σέντερ, παρόλο που αποτελούσε μία από τις πιο σημαντικές προσθήκες του συλλόγου, δεν είναι βέβαιο πως θα ενισχύσει το ρόστερ του Τόνι Πάρκερ την επόμενη χρονιά.
Σημειώνεται πως ο Τάις δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα από τη Βιλερμπάν, γεγονός που εμπλέκει ακόμα περισσότερο την κατάσταση σχετικά με το μέλλον του.
Θυμίζουμε ο γαλλικός σύλλογος αντιμετωπίζει οικονομικά ζητήματα και το φιλόδοξο project που είχε σχεδιάσει δεν είναι σίγουρο πως θα υλοποιηθεί.
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