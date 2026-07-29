Το «basketnews» αναφέρει πως ο Ντάνιελ Τάις, παρότι έχει συμφωνήσει με τη Βιλερμπάν δεν είναι σίγουρο πως θα ενταχθεί στο ρόστερ του Τόνι Πάρκερ την επόμενη σεζόν.

Μετά το όνομα του Σιλβέν Φρανσίσκο και ο Ντάνιελ Τάις δεν είναι σίγουρο πως θα παίξει για τη Βιλερμπάν την επόμενη σεζόν.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα αναφέρει το «basketnews», ο Γερμανός σέντερ, παρόλο που αποτελούσε μία από τις πιο σημαντικές προσθήκες του συλλόγου, δεν είναι βέβαιο πως θα ενισχύσει το ρόστερ του Τόνι Πάρκερ την επόμενη χρονιά.

Σημειώνεται πως ο Τάις δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα από τη Βιλερμπάν, γεγονός που εμπλέκει ακόμα περισσότερο την κατάσταση σχετικά με το μέλλον του.

Θυμίζουμε ο γαλλικός σύλλογος αντιμετωπίζει οικονομικά ζητήματα και το φιλόδοξο project που είχε σχεδιάσει δεν είναι σίγουρο πως θα υλοποιηθεί.