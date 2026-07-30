Τάις: Βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Μακάμπι, γράφουν στο Ιραήλ
Ο Σιλβέν Φρανσίσκο, παρότι ανακοινώθηκε από τη Βιλερμπάν δεν πρόλαβε να φορέσει τη φανέλα της γαλλικής ομάδας και έγινε παίκτης του Παναθηναϊκού. Κάτι παρόμοιο φαίνεται να συμβεί και στην υπόθεση του Ντάνιελ Τάις, με τον Γερμανό να καταλήγει όμως στο Ισραήλ.
Το «basket news» αποκάλυψε χθες (30/06) πως ο Γερμανός σέντερ δύσκολα θα γίνει επίσημα παίκτης της Βιλρμπάν, λόγω των γνωστών οικονομικών προβλημάτων του συλλόγου.
Νέο δημοσίευμα από το Ισραήλ, αναφέρει πως η Μακάμπι Τελ Αβίβ παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του και προσπαθεί να κλείσει το deal μαζί του. Μάλιστα οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις ενώ αναμένονται άμεσες εξελίξεις.
Δείτε ΕπίσηςΠαναθηναϊκός: Τα buy-outs που έχει πληρώσει, για Μπάντιο, Φρανσίσκο, Μπόνγκα και Γιαμπουσέλε
Ο Τάις τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε με τη Μονακό, έχοντας μ.ο 9.7 πόντους και 5 ριμπάουντ ανά αγώνα.
מכבי תל אביב במו״מ מתקדם עם דניאל תייס @IsraelHayomHeb ⬇️— Tomer Givati (@givati_tomer) July 30, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.