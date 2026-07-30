Μετά τον Σιλβέν Φρανσίσκο και ο Ντάνιελ Τάις απ' ότι φαίνεται θα αποτελέσει παρελθόν από τη Βιλερμάν, με τη Μακάμπι να «καραδοκεί» για την απόκτησή του.

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο, παρότι ανακοινώθηκε από τη Βιλερμπάν δεν πρόλαβε να φορέσει τη φανέλα της γαλλικής ομάδας και έγινε παίκτης του Παναθηναϊκού. Κάτι παρόμοιο φαίνεται να συμβεί και στην υπόθεση του Ντάνιελ Τάις, με τον Γερμανό να καταλήγει όμως στο Ισραήλ.

Το «basket news» αποκάλυψε χθες (30/06) πως ο Γερμανός σέντερ δύσκολα θα γίνει επίσημα παίκτης της Βιλρμπάν, λόγω των γνωστών οικονομικών προβλημάτων του συλλόγου.

Νέο δημοσίευμα από το Ισραήλ, αναφέρει πως η Μακάμπι Τελ Αβίβ παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του και προσπαθεί να κλείσει το deal μαζί του. Μάλιστα οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις ενώ αναμένονται άμεσες εξελίξεις.

Ο Τάις τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε με τη Μονακό, έχοντας μ.ο 9.7 πόντους και 5 ριμπάουντ ανά αγώνα.