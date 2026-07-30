Μετά τη μεταγραφή του Σιλβέν Φρανσίσκο στον Παναθηναϊκό, οι «πράσινοι» έκαναν γαλλική παροικία στο ρόστερ τους, έχοντας τέσσερις Γάλλους στην ομάδα.

Ακόμα μία... βόμβα για τον Παναθηναϊκό είναι γεγονός, με τον Σιλβέν Φρανσίσκο να ντύνεται στα «πράσινα» και να γίνεται ο τέταρτος Γάλλος στο ρόστερ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς!

Οι «πράσινοι» από την έναρξη της μεταγραφικής περιόδου, έδειξαν τις προθέσεις τους ενόψει της νέας σεζόν και βασικός τους στόχος είναι να πρωταγωνιστήσουν, φτάνοντας στην κορυφή της EuroLeague. Πραγματοποιώντας στοχευμένες... κινήσεις, ο Φρανσίσκο έγινε το τελευταίο κομμάτι στο... πάζλ του Σέρβου τεχνικού.

Πλέον ο Παναθηναϊκός έχει ολοκληρώσει το ρόστερ του και είναι πανίσχυρος για την ερχόμενη χρονιά στη EuroLeague.

Μάλιστα, τρία από τα νέα αποκτήματα του Παναθηναϊκού είναι Γάλλοι, κάνοντας «παροικία» στα αποδυτήρια του «τριφυλλιού» μαζί με τον Ματίας Λεσόρ.

Την αρχή την έκανε ο Μουστάφα Φαλ, ο οποίος ανακοινώθηκε στις 24 Ιουνίου από τον Παναθηναϊκό, προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα του Ομπράντοβιτς στη θέση «5».

Σειρά είχε ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, με τη μεταγραφή του να ανακοινώνεται στις 8 Ιουλίου. Έγινε ο τρίτος Γάλλος στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, σχηματίζοντας «τρομακτικό» τρίδυμο στη front line του «τριφυλλιού». Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Φαλ αποτελούν την πιο γεμάτη γραμμή ψηλών στην Ευρώπη.

Τελευταίος ο Σιλβέν Φρανσίσκο, όπου θα ανταμώσει με τους συμπατριώτες του στο «Telekom Center Athens» και θα ενταχθεί στο σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, προκειμένου να φτάσει ο Παναθηναϊκός ξανά στην κορυφή της Ευρώπης.

Ο Γάλλος γκαρντ, προέρχεται από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, όπου πρωταγωνίστησε με τη φανέλα της Ζάλγκιρις, έχοντας μ.ο 16.5 πόντους και 6.6 ασίστ ανά αγώνα.