Ο Σιλβέν Φρανσίσκο προσγειώθηκε στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το «μπαμ» και συμφώνησε να κάνει δικό του τον Σιλβέν Φρανσίσκο, μία πληροφορία που πρώτα σας αποκάλυψε το Gazzetta.

Η οικονομική κατάσταση στη Βιλερμπάν ώθησαν τον παίκτη να αναζητά να βρεθεί άλλου είδους λύση με το τριφύλλι να... παραμονεύει ολοκληρώνοντας ένα σπουδαίο deal.

Ο Γάλλος γκαρντ έφτασε λίγη ώρα μετά τα μεσάνυκτα της Πέμπτης (30/07) στις 12:35 προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό.

Επιμέλεια: Θοδωρής Σανιδάς