Φρανσίσκο: Έφτασε στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό
Ο Παναθηναϊκός έκανε το «μπαμ» και συμφώνησε να κάνει δικό του τον Σιλβέν Φρανσίσκο, μία πληροφορία που πρώτα σας αποκάλυψε το Gazzetta.
Η οικονομική κατάσταση στη Βιλερμπάν ώθησαν τον παίκτη να αναζητά να βρεθεί άλλου είδους λύση με το τριφύλλι να... παραμονεύει ολοκληρώνοντας ένα σπουδαίο deal.
Ο Γάλλος γκαρντ έφτασε λίγη ώρα μετά τα μεσάνυκτα της Πέμπτης (30/07) στις 12:35 προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό.
Επιμέλεια: Θοδωρής Σανιδάς
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