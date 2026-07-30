Φρανσίσκο: Έφτασε στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό

Φρανσίσκο: Έφτασε στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό

Φρανσίσκο: Έφτασε στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό
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Ο Σιλβέν Φρανσίσκο προσγειώθηκε στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το «μπαμ» και συμφώνησε να κάνει δικό του τον Σιλβέν Φρανσίσκο, μία πληροφορία που πρώτα σας αποκάλυψε το Gazzetta.

Η οικονομική κατάσταση στη Βιλερμπάν ώθησαν τον παίκτη να αναζητά να βρεθεί άλλου είδους λύση με το τριφύλλι να... παραμονεύει ολοκληρώνοντας ένα σπουδαίο deal.

Ο Γάλλος γκαρντ έφτασε λίγη ώρα μετά τα μεσάνυκτα της Πέμπτης (30/07) στις 12:35 προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό.

Επιμέλεια: Θοδωρής Σανιδάς

     

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