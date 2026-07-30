Δείτε το βίντεο του Gazzetta από την άφιξη του Σιλβέν Φρανσίσκο στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Πριν καν ξημερώσει η Πέμπτη (30/07), ο Σιλβέν Φρανσίσκο έφτασε στην Αθήνα, με τον Γάλλο γκαρντ να αναμενεται να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Η άφιξή του πραγματοποιήθηκε στις 00:35, με τα πρώτα πλάνα από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» να καταγράφουν τον νέο παίκτη των «πράσινων», τον οποίο παρέλαβαν οι Νικος Παππας και Γιώργος Γκοτζογιάννης και δεν παραχώρησε δηλώσεις, ενώ τις επόμενες ώρες θα περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η επίσημη ανακοίνωση από την ΚΑΕ.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ολοκληρώσει μία από τις πιο σημαντικές κινήσεις του καλοκαιριού, εκμεταλλευόμενος τις εξελίξεις στη Βιλερμπάν και φέρνοντας στην Αθήνα έναν από τους κορυφαίους γκαρντ της περσινής EuroLeague. Με την άφιξη του Φρανσίσκο, απομένουν πλέον μόνο τα διαδικαστικά ώστε να επισημοποιηθεί η ένταξή του στο ρόστερ των πρωταθλητών Ευρώπης.

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Επιμέλεια: Θοδωρής Σανιδάς