Η διοίκηση της Βιλερμπάν μέχρι στιγμής αδυνατεί να καλύψει το τεράστιο μπάτζετ που σχεδίασε και ο Σιλβέιν Φρανσίσκο είναι έτοιμος να ξαναβγεί στην αγορά.

Κρίσιμα είναι τα επόμενα 24ωρα για τη Βιλερμπάν, καθώς το φιλόδοξο οικονομικό πλάνο που είχε καταρτίσει ο Τόνι Πάρκερ και οι συνεργάτες του φαίνεται πως συναντά πολύ σοβαρά εμπόδια στην υλοποίηση του. Παρά τις προσπάθειες που γίνονται τις τελευταίες ημέρες από το επιτελείο του Πάρκερ, μέχρι στιγμής δεν έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι, γεγονός που έχει δημιουργήσει έντονη αβεβαιότητα γύρω από τη σύνθεση του ρόστερ εν όψει της νέας σεζόν.

Οι πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι τα επόμενα 24ωρα και το αργότερο ως το τέλος της εβδομάδας θα έχουν ξεκαθαρίσει τα πάντα, όσον αφορά το μέλλον της γαλλικής ομάδας. Στόχος της διοίκησης είναι να καλυφθεί το οικονομικό κενό και να διατηρηθεί ανέπαφο το αγωνιστικό πλάνο που είχε σχεδιαστεί για τη νέα χρονιά. Αν όμως αυτό δεν καταστεί εφικτό, τότε θα ανοίξει ο δρόμος για σημαντικές αποχωρήσεις παικτών που αποκτήθηκαν ή προορίζονταν να αποτελέσουν βασικά στελέχη της ομάδας.

Ανάμεσα στα ονόματα που βρίσκονται στο επίκεντρο είναι εκείνο του Σιλβέιν Φρανσίσκο, αλλά και των Νικ Γουάιλερ-Μπαμπ και Άρμονι Μπρουκς. Πρόκειται για τρεις παίκτες με σημαντική αξία στην ευρωπαϊκή αγορά, οι οποίοι, σε περίπτωση που η Βιλερμπάν αναγκαστεί να μειώσει το μπάτζετ της, αναμένεται να βγουν στην αγορά.

Η υπόθεση αυτή της Βιλερμπάν σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta παρακολουθείται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και από τον Παναθηναϊκό AKTOR, ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Οι «πράσινοι» στην περίπτωση που βγει στην αγορά ο Σιλβέιν Φρανσίσκο, είναι δεδομένο πως θα κινηθούν αστραπιαία για την απόκτηση του, καθώς είναι ένα από τα κορυφαία γκαρντ της Euroleague που είχε στο «μικροσκόπιο» του ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια επίσημη εξέλιξη ή διαπραγμάτευση ανάμεσα στις δύο πλευρές, καθώς τα πάντα εξαρτώνται από το αν η Βιλερμπάν θα καταφέρει να εξασφαλίσει τα χρήματα που απαιτούνται για να υλοποιήσει το αρχικό της πλάνο. Εφόσον αυτό δεν συμβεί, ο Σιλβέιν Φρανσίσκο αναμένεται να βγει ξανά στην αγορά και τότε ο Παναθηναϊκός AKTOR εκτιμάται ότι θα κινηθεί δυναμικά για την απόκτησή του.

Το σκηνικό αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας, με τις εξελίξεις να θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες τόσο για το μέλλον της Βιλερμπάν όσο και για τις κινήσεις που θα ακολουθήσουν αρκετές ομάδες της Euroleague. Ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR παραμένει σε απόλυτη ετοιμότητα, περιμένοντας να διαπιστώσει αν θα δημιουργηθεί η ευκαιρία να διεκδικήσει έναν παίκτη που δεν έκρυψε ποτέ ότι ενδιαφέρεται για την απόκτηση του.

