Οι μεταγραφές της ημέρας στο μπάσκετ: H «βόμβα» Φρανσίσκο που «πυροδότησε» ο Παναθηναϊκός, η έξυπνη κίνηση της Χάποελ και η αγορά της Stoiximan GBL

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε το «μπαμ» με τον Σιλβέιν Φρανσίσκο, η Χάποελ Τελ Αβίβ απέκτησε τον Τζέικομπ Τόπιν, που κινεί διαδικασίες για να πάρει ισραηλινή υπηκοότητα και στη Stoiximan GBL ο Χαραλαμπόπουλος ανακοινώθηκε από τον Άρη.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR «πυροδότησε» τη «βόμβα» Σιλβέιν Φρανσίσκο ολοκληρώνοντας το φετινό μεταγραφικό σχεδιασμό με εντυπωσιακό τρόπο! Ο Γάλλος γκαρντ που είχε υπογράψει συμβόλαιο με τη Βιλερμπάν για τρία χρόνια έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, βγήκε στην αγορά, καθώς η ομάδα του Τόνι Πάρκερ δεν μπόρεσε να καλύψει τον προϋπολογισμό όλο το τελευταίο διάστημα.

Οι «πράσινοι» παραμόνευαν έχοντας πλήρη εικόνα της κατάστασης και πέτυχαν την ολοκλήρωση του deal με τον Σιλβέιν Φρανσίσκο να συμφωνεί για ένα συμβόλαιο τριών ετών με περισσότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, ενώ η Βιλερμπάν θα εισπράξει 1 εκατομμύριο ευρώ ως ρήτρα αποδέσμευσης.

Στη Euroleague σε μια σημαντική κίνηση προχώρησε και η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζέικομπ Τόπιν (26χρ., 2.06) για τρία χρόνια. Παράλληλα, ο ισραηλινός σύλλογος έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες ώστε ο Αμερικανός φόργουορντ να αποκτήσει ισραηλινή υπηκοότητα και να αγωνίζεται ως γηγενής στις εγχώριες διοργανώσεις.

Όσον αφορά τη Stoiximan GBL, ο Άρης επισημοποίησε τη συμφωνία του με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Ο διεθνής φόργουορντ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, με οψιόν ανανέωσης για ακόμη μία σεζόν, προσθέτοντας εμπειρία και ποιότητα στο ρόστερ των «κιτρινόμαυρων».

Την ενίσχυσή της συνέχισε και η Καρδίτσα, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Τζέιβιερ Φράνσις. Ο 23χρονος σέντερ προέρχεται από τη G League, όπου αγωνίστηκε με τους Σάντα Κρουζ Γουόριορς και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη γραμμή των ψηλών της θεσσαλικής ομάδας.

Τέλος, η Δόξα Λευκάδας πρόσθεσε στο δυναμικό της τον Μάριο Πουλιανίτη. Ο 27χρονος γκαρντ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο και αναμένεται να βοηθήσει την περιφερειακή γραμμή της ομάδας τη νέα αγωνιστική περίοδο.