Παναθηναϊκός: Λεσόρ και Γιαμπουσέλε περιμένουν τον Φρανσίσκο και το «φώναξαν» στο Instagram!
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε ακόμη μία σημαντική προσθήκη στο ρόστερ του, καθώς έκανε δικό του τον Σιλβέν Φρανσίσκο. Ο Γάλλος γκαρντ αναμένεται στην Αθήνα λίγο μετά τα μεσάνυχτα (00:15), προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνησή του στους «πράσινους».
Οι Γάλλοι μελλοντικοί συμπαίκτες του στο τριφύλλι, Ματίας Λεσόρ και Γκερσόν Γιαμπουσέλε, τον καλωσόρισαν με τον τρόπο τους μέσω Instagram δείχνοντας τον ενθουσιασμό τους για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Μάλιστα ο Γάλλος σέντερ έγραψε στα γαλλικά «Καλημέρα!».
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