Ο Αλίζ Τζόνσον συμφώνησε με την Παρί και αφήνει το NBA, για τον γαλλικό σύλλογο αναφέρει το «basketnews».

Το μεταγραφικό «παζάρι» από τις ομάδες της EuroLeague συνεχίζεται ενόψει της νέας κανονικής περιόδου, με την Παρί να ολοκληρώνει τη συμφωνία της με τον Αλίζ Τζόνσον.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον «basketnews», η γαλλική ομάδα φαίνεται να έχει καταλήξει σε συμφωνία με τον Αμερικανό φόργουορντ, προκειμένου να βοηθήσει τον σύλλογο του Παρισιού προς την υλοποίηση των στόχων του.

Προέρχεται από πέντε σεζόν στο NBA, ενώ το δεύτερο μισό της σεζόν 2025-26, αγωνίστηκε με τους Shenzhen Leopards στην Κίνα, έχοντας μέσο όρο 12 πόντους, 7.5 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ.

Η καλύτερη σεζόν του στο NBA ήταν με τους Νετς τη σεζόν 2020-21, έχοντας μ.ο 5.2 πόντους και 5 ριμπάουντ σε 10.5 λεπτά ανά αγώνα σε 18 συμμετοχές.



