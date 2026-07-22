Παρί: Ο Μαξίμ Λεφέβρ νέος head coach με βοηθό τον Πουπέ
Η αναζήτηση της Παρί για τον νέο της προπονητή έλαβε τέλος, με τον γαλλικό σύλλογο να ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Μαξίμ Λεφέβρ.
Ο Λεφέβρ αφήνει πίσω του μία επταετή θητεία στο ΝΒΑ, όπου εργάστηκε στο προπονητικό επιτελείο των Μινεσότα Τίμπεργουλβς και επιστρέφει στη Γαλλία για να αναλάβει το τιμόνι της ομάδας του Παρισιού.
Στο πλευρό του θα βρίσκεται ο Πιερίκ Πουπέ, ο οποίος έχει εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο του γαλλικού μπάσκετ, έχοντας μεταξύ άλλων καθίσει στον πάγκο της Βιλερμπάν.
Maxime Lefèvre est notre nouveau head coach 🇫🇷— Paris Basketball (@ParisBasketball) July 22, 2026
Après 7 ans passés en NBA dans le staff des Minnesota Timberwolves, le Paris Basketball est fier d’enregistrer l’arrivée de Maxime Lefèvre à la tête de son équipe première !
Welcome to Paris Coach 🙌 pic.twitter.com/jgkypKoxMj
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