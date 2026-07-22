Η Παρί βρήκε τον διάδοχο στην τεχνική της ηγεσία, ανακοινώνοντας την πρόσληψη του Μαξίμ Λεφέβρ, με επτά χρόνια παρουσίας στο ΝΒΑ και τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Η αναζήτηση της Παρί για τον νέο της προπονητή έλαβε τέλος, με τον γαλλικό σύλλογο να ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Μαξίμ Λεφέβρ.

Ο Λεφέβρ αφήνει πίσω του μία επταετή θητεία στο ΝΒΑ, όπου εργάστηκε στο προπονητικό επιτελείο των Μινεσότα Τίμπεργουλβς και επιστρέφει στη Γαλλία για να αναλάβει το τιμόνι της ομάδας του Παρισιού.

Στο πλευρό του θα βρίσκεται ο Πιερίκ Πουπέ, ο οποίος έχει εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο του γαλλικού μπάσκετ, έχοντας μεταξύ άλλων καθίσει στον πάγκο της Βιλερμπάν.