Η Παρί ανακοίνωσε την απόκτηση του NBAer, Τάισον Ετιέν.

Η Παρί συνεχίζει τον μεταγραφικό της σχεδιασμό ενόψει της νέας σεζόν. Μετά την απόκτηση του Τι Τζέι Γουόρεν, η γαλλική ομάδα προχώρησε στην απόκτηση ενός ακόμη NBAer.

Ο λόγος για τον Τάισον Ετιέν, ο οποίος θα κάνει για πρώτη φορά το υπερατλαντικό ταξίδι. Ο 26χρονος γκαρντ, προέρχεται από μία καλή σεζόν με τη φανέλα των Νετς.

Είχε στο NΒΑ την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, μέσο όρο 7.9 πόντους, 1.1 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ ανά 15.8 λεπτά συμμετοχής.