EuroLeague: Πότε και πού θα γίνει το Final Four
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Δείτε πότε και πού θα γίνει το Final Four της EuroLeague για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.
Η EuroLeague έκανε γνωστό το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων της κανονικής περιόδου για τη σεζόν 2026-27.
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έμαθαν τους αντιπάλους τους, ενώ το Final Four της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης αναμένεται να γίνει στις 28-30 Μαΐου στο Άμπου Ντάμπι.
Θυμίζουμε εκεί είχε πραγματοποιηθεί και το Final Four του 2025, με τη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να στέφεται πρωταθλήτρια.
Αναλυτικά:
- 28/05: Ημιτελικοί
- 30/05: Τελικός
@Photo credits: eurokinissi
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