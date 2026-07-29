Δείτε πότε και πού θα γίνει το Final Four της EuroLeague για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Η EuroLeague έκανε γνωστό το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων της κανονικής περιόδου για τη σεζόν 2026-27.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έμαθαν τους αντιπάλους τους, ενώ το Final Four της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης αναμένεται να γίνει στις 28-30 Μαΐου στο Άμπου Ντάμπι.

Θυμίζουμε εκεί είχε πραγματοποιηθεί και το Final Four του 2025, με τη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να στέφεται πρωταθλήτρια.

Αναλυτικά: