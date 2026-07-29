«Ο Παναθηναϊκός ασκεί πίεση στη Ζάλγκιρις για τον Γκος», γράφει το Basket News

«Ο Παναθηναϊκός ασκεί πίεση στη Ζάλγκιρις για τον Γκος», γράφει το Basket News

«Ο Παναθηναϊκός ασκεί πίεση στη Ζάλγκιρις για τον Γκος», γράφει το Basket News
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Νάιτζελ Γουίλιαμ-Γκος, σύμφωνα με το «basket news»

Οι μεταγραφικές εξελίξεις στη EuroLeague συνεχίζονται και στο «στρατόπεδο» του Παναθηναϊκού αναζητούν την καλύτερη λύση για τη θέση του πόιντ γκαρντ. Το Gazzetta σας έχει ενημερώσει για το ενδιαφέρον των «πρασίνων» στην περίπτωση του Σιλβέν Φρανσίσκο και πως τα επόμενα 24ωρα αναμένονται κρίσιμα.

Ωστόσο ένα νέο δημοσίευμα από τη Λιθουανία και συγκεκριμένα από το «basket news», αναφέρει πως το «τριφύλλι» έχει βάλει στο στόχαστρο τον Νάιτζελ Γουίλιαμ-Γκος.

Ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Ζάλγκιρις, καθώς το περασμένο καλοκαίρι υπέγραψε 2+1, κάτι που σημαίνει πως δεν περιλαμβάνει out αποχώρησης. Αντιθέτως το «basket news» γράφει πως οι «πράσινοι» ακούν σημαντική οικονομική πίεση στη λιθουανική ομάδα, όπως επίσης πως οι συζητήσεις των δύο πλευρών βρίσκονται σε προχωρημένο επίπεδο.

Δείτε Επίσης

Παναθηναϊκός: Το πρόγραμμα της regular season 2026-27 στη EuroLeague
image

Στον αντίποδα η Ζάλγκιρις δεν επιθυμεί να χάσει τον πολύπειρο γκαρντ, καθώς αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα στην περσινή πορεία της ομάδας. Ο Γκος τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε μ.ο 11.3 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 3.7 ασίστ ανά αγώνα.

 

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     