«Ο Παναθηναϊκός ασκεί πίεση στη Ζάλγκιρις για τον Γκος», γράφει το Basket News

Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Νάιτζελ Γουίλιαμ-Γκος, σύμφωνα με το «basket news»

Οι μεταγραφικές εξελίξεις στη EuroLeague συνεχίζονται και στο «στρατόπεδο» του Παναθηναϊκού αναζητούν την καλύτερη λύση για τη θέση του πόιντ γκαρντ. Το Gazzetta σας έχει ενημερώσει για το ενδιαφέρον των «πρασίνων» στην περίπτωση του Σιλβέν Φρανσίσκο και πως τα επόμενα 24ωρα αναμένονται κρίσιμα.

Ωστόσο ένα νέο δημοσίευμα από τη Λιθουανία και συγκεκριμένα από το «basket news», αναφέρει πως το «τριφύλλι» έχει βάλει στο στόχαστρο τον Νάιτζελ Γουίλιαμ-Γκος.

Ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Ζάλγκιρις, καθώς το περασμένο καλοκαίρι υπέγραψε 2+1, κάτι που σημαίνει πως δεν περιλαμβάνει out αποχώρησης. Αντιθέτως το «basket news» γράφει πως οι «πράσινοι» ακούν σημαντική οικονομική πίεση στη λιθουανική ομάδα, όπως επίσης πως οι συζητήσεις των δύο πλευρών βρίσκονται σε προχωρημένο επίπεδο.

Στον αντίποδα η Ζάλγκιρις δεν επιθυμεί να χάσει τον πολύπειρο γκαρντ, καθώς αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα στην περσινή πορεία της ομάδας. Ο Γκος τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε μ.ο 11.3 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 3.7 ασίστ ανά αγώνα.