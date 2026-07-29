Στενεύουν τα περιθώρια για τη Βιλερμπάν, ανοίγει ο δρόμος του Φρανσίσκο για τον Παναθηναϊκό!

Ο Τόνι Πάρκερ εξακολουθεί να αναζητά λύση στο οικονομικό αδιέξοδο της Βιλερμπάν, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να είναι σε πρώτο πλάνο για τον Γάλλο γκαρντ.

Ο χρόνος κυλά υπέρ του Παναθηναϊκού AKTOR στην υπόθεση του Σιλβέιν Φρανσίσκο, καθώς όσο περνούν οι ώρες ο 28χρονος Γάλλος γκαρντ μοιάζει να απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο από τη Βιλερμπάν.

Όπως αποκάλυψε πρώτο το Gazzetta, οι «πράσινοι» παρακολουθούν από την πρώτη στιγμή όλες τις εξελίξεις γύρω από τον γαλλικό σύλλογο και βρίσκονται σε διαρκή ενημέρωση για όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό της ομάδας του Τόνι Πάρκερ.

Μέχρι αυτή την ώρα, η προσπάθεια εξεύρεσης χρηματοδότη που θα καλύψει το σημαντικό οικονομικό κενό δεν έχει αποδώσει καρπούς, με αποτέλεσμα το αρχικό πλάνο της Βιλερμπάν να βρίσκεται πλέον στον «αέρα».

Οι πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν πως ο Παναθηναϊκός AKTOR πλέον θεωρείται το μεγάλο φαβορί για την απόκτηση του Γάλλου γκαρντ, εφόσον εκείνος μείνει ελεύθερος και βγει άμεσα στην αγορά.

Ο Σιλβέιν Φρανσίσκο αποτελεί τον απόλυτο μεταγραφικό στόχο του «τριφυλλιού» για την ενίσχυση της περιφέρειας. Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού AKTOR έχουν αποφασίσει ότι, εφόσον δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, θα κινηθούν άμεσα για να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή, καλύπτοντας τη μοναδική ουσιαστικά εκκρεμότητα που υπάρχει στο ρόστερ, στις θέσεις των γκαρντ.

Κρίσιμες οι επόμενες 48 ώρες

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το επόμενο διήμερο αναμένεται να είναι καθοριστικό. Ο Τόνι Πάρκερ συνεχίζει τις προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλίσει τους οικονομικούς πόρους που απαιτούνται για να διατηρήσει ανέπαφο το φιλόδοξο πρότζεκτ της Βιλερμπάν, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί η λύση που αναζητά.

Την ίδια στιγμή, η πλευρά του Σιλβέιν Φρανσίσκο δεν δείχνει διατεθειμένη να περιμένει επ' αόριστον. Η αβεβαιότητα που επικρατεί στη γαλλική ομάδα έχει φέρει τον παίκτη σε στάση αναμονής, όμως οι εξελίξεις αναμένεται να τρέξουν άμεσα.

Εφόσον η Βιλερμπάν δεν καταφέρει να κλείσει το οικονομικό της μέτωπο μέσα στις επόμενες 48 ώρες, όλα δείχνουν πως ο διεθνής Γάλλος γκαρντ θα αποτελέσει παρελθόν και θα βγει ξανά στην αγορά. Σε αυτό το σενάριο, ο Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται στην καλύτερη θέση από κάθε άλλη ομάδα της Euroleague για να ολοκληρώσει μία μεταγραφή που θα του προσδώσει μεγάλη περιφερειακή ισχύς.

Οι επόμενες ώρες αναμένονται καθοριστικές και όλα δείχνουν ότι η υπόθεση του Σιλβέιν Φρανσίσκο οδεύει προς την τελική της ευθεία, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να κάνει την αποφασιστική του κίνηση.