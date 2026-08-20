Προμηθέας σε Πλώτα: «Σε ευχαριστούμε για τις υπέροχες στιγμές, καλή τύχη στην καριέρα σου»

Ο Προμηθέας αποχαιρέτησε τον Νίκο Πλώτα και του ευχήθηκε τα καλύτερα για τη συνέχεια της καριέρας του στον Ολυμπιακό.

Ο Νίκος Πλώτας θα ανοίξει τα... φτερά του στον Ολυμπιακό και ο Προμηθέας αφού τον ευχαρίστησε θερμά για την προσφορά του στον σύλλογο, του ευχήθηκε τα καλύτερα για την καριέρα του στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα των Πατρινών προς τον 22χρονο φέρελπι γκαρντ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ:

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας θέλει να ευχαριστήσει τον Νίκο Πλώτα για την προσφορά του στην ομάδα μας και παράλληλα να του ευχηθεί καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Πρόκειται για ένα ακόμα παιδί, προϊόν του προγράμματος ”ΝΟΥΣ”, που τον είδαμε να μεγαλώνει μαζί μας, να περνάει από όλα τα αγωνιστικά τμήματα, για να φτάσει τελικά στην καταξίωση. Από πολύ μικρή ηλικία, ξεχώρισε για τον χαρακτήρα του, το ταλέντο και την σκληρή του δουλειά και η ανταμοιβή για εκείνον ερχόταν σταδιακά. Πρώτα, με την συμμετοχή του στις μεγάλες επιτυχίες και την κατάκτηση μεταλλίων με τα τμήματα Παίδων και Εφήβων του ”ΝΟΥΣ”, εν συνεχεία με την κλήση του στις μικρές εθνικές και βέβαια με την ένταξή του στο ρόστερ της ανδρικής μας ομάδας, σε ηλικία μόλις 18 ετών. Η συνεχής αγωνιστική βελτίωση του Νίκου Πλώτα οδήγησε στην καθιέρωσή του, με αποτέλεσμα η σεζόν 2025-26 να αποτελέσει για αυτόν μια χρονιά – ορόσημο, καθώς αφενός καθιερώθηκε στο βασικό rotation του Προμηθέα, αφετέρου κλήθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Εθνική ομάδα, ενώ κέρδισε και το βραβείο του καλύτερου νέου παίκτη στο πρωτάθλημα της GBL.

Ως Προμηθέας Πάτρας, νιώθουμε πολύ μεγάλη χαρά και τιμή, βλέποντας παιδιά που προέρχονται από τις Ακαδημίες μας να προοδεύουν και να εξελίσσονται. Η πορεία του Νίκου Πλώτα αποτελεί αδιαμφισβήτητα μια επιβράβευση του αναπτυξιακού μας πλάνου και παράλληλα την καλύτερη δυνατή πηγή έμπνευσης για τα παιδιά των Ακαδημιών του Προμηθέα. Το βέβαιο είναι πως ο σύλλογός μας θα συνεχίσει να επενδύει σε αυτό το μοντέλο, προκειμένου στο μέλλον να υπάρξουν και άλλοι αθλητές που θα ακολουθήσουν αντίστοιχη διαδρομή με αυτή του Νίκου Πλώτα.

Νίκο, σε ευχαριστούμε για τις υπέροχες στιγμές. Σου ευχόμαστε καλή τύχη στην καριέρα σου».