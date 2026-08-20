Παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι ο Νίκος Πλώτας, όπως ανακοίνωσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Νίκου Πλώτα.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν δικό τους τον 22χρονο γκαρντ από τον Προμηθέα, προκειμένου να ενισχύσει τον ελληνικό κορμό της ομάδας. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν για συμβόλαιο 5ετους διάρκειας.

Ο Νίκος Πλώτας την περσινή σεζόν είχε 5.5 πόντους μέσο όρο, 1.8 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ ανά 18.1 λεπτά σε 23 αγώνες της Stoiximan GBL. Έχει αποτελέσει μέλος των εθνικών ομάδων U18 και U20, ενώ έχει κληθεί και στην εθνική ανδρών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«"Έπιασε" Λιμάνι ο Πλώτας

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Νίκου Πλώτα. Ο 22χρονος γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο 5ετούς διάρκειας.

Το who is who

Γεννήθηκε: 12/06/2004

Υπηκοότητα: Ελλάδα

Ύψος: 1.95μ.

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες ομάδες

Ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες του Προμηθέα, με τον οποίο έκανε το ντεμπούτο του στην ανδρική ομάδα τη σεζόν 2021-22.

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Οι φετινοί αριθμοί του...

Τη σεζόν 2025-26 σε σύνολο 23 αγώνων στην Stoiximan GBL είχε μέσο όρο 18.1 λεπτά, 5.5 πόντους, 1.8 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ και 0.8 κλεψίματα».