Σήμερα (20/08) αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι εργομετρικές εξετάσεις για την έναρξη της προετοιμασίας του Ολυμπιακού, που... περιμένει τον Τόμας Γουόκαπ.

Εργομετρικές εξετάσεις με το μυαλό στον... Γουόκαπ! Στον Ολυμπιακό θα λάβουν χώρα σήμερα (20/08) απαραίτητες εξετάσεις που είναι μια απαραίτητη διαδικασία ενόψει της εκκίνησης της προετοιμασίας των ερυθρολεύκων για τη σεζόν 2026-27.

Οι Πειραιώτες περιμένουν την άφιξη όσων αθλητών δε δεσμεύονται με τις εθνικές τους ομάδες και μέσα σε όλα αυτά και τη στάση του Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος υπενθυμίζεται πως μέχρι χθες (19/08) έκανε προπόνηση στις ΗΠΑ, σύμφωνα με σχετικό video που ανέβασε.

Οι σχέσεις του 34χρονου γκαρντ με τον σύλλογο του λιμανιού είναι τεταμένες, ωστόσο ο Ολυμπιακός έχει ενημερώσει πως περιμένει τον Αμερικανό αθλητή.