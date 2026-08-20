Ολυμπιακός: Σήμερα (20/08) οι εργομετρικές εξετάσεις των Πειραιωτών
Εργομετρικές εξετάσεις με το μυαλό στον... Γουόκαπ! Στον Ολυμπιακό θα λάβουν χώρα σήμερα (20/08) απαραίτητες εξετάσεις που είναι μια απαραίτητη διαδικασία ενόψει της εκκίνησης της προετοιμασίας των ερυθρολεύκων για τη σεζόν 2026-27.
Οι Πειραιώτες περιμένουν την άφιξη όσων αθλητών δε δεσμεύονται με τις εθνικές τους ομάδες και μέσα σε όλα αυτά και τη στάση του Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος υπενθυμίζεται πως μέχρι χθες (19/08) έκανε προπόνηση στις ΗΠΑ, σύμφωνα με σχετικό video που ανέβασε.
Οι σχέσεις του 34χρονου γκαρντ με τον σύλλογο του λιμανιού είναι τεταμένες, ωστόσο ο Ολυμπιακός έχει ενημερώσει πως περιμένει τον Αμερικανό αθλητή.
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