Η Μπαρτσελόνα έχει γυρίσει σελίδα και πλέον ετοιμάζεται για μία σεζόν, η οποία θεωρείται στοίχημα.

Η Μπαρτσελόνα ολοκλήρωσε μία ακόμη σεζόν, δίχως να καταφέρει να φτάσει στην κατάκτηση κάποιου τίτλου. Τα προβλήματα στους Καταλανούς τους τελευταίους μήνες ήταν πολλά, με τον Τσάβι Πασκουάλ να αποχωρεί, ενώ το ίδιο έγινε και με πολλούς αστέρες της ομάδας.

Οι Σατοράνσκι, Βέσελι, Λαπροβίτολα, Κλάιμπερν, Σενγκέλια και Ερνανγκόμεθ αποτελούν παρελθόν από τον σύλλογο, ενώ πλέον στον πάγκο της Μπαρτσελόνα βρίσκεται ο Σλοβένος, Αλεξάντερ Σέκουλιτς. Οι «μπλαουγκράνα» δεν θεωρούνται πλέον από τις δυνατές ομάδες της EuroLeague, ωστόσο θέλει να ποντάρει σε ένα τελείως νέο και διαφορετικό πρότζεκτ, με παίκτες που έχουν προδιαγραφές να ξεχωρίσουν.

Οι αλλαγές στην «Μπάρτσα», αφορούν και το διοικητικό κομμάτι. Τα ηνία του αγωνιστικού σχεδιασμού πέρασαν στον Τσέβι Πουγιόλ, που προέρχεται από την Μπασκόνια. Η φιλοσοφία του βασίζεται σε ένα γρήγορο, έντονο και επιθετικό μπάσκετ, με έμφαση στην άμυνα και στις γρήγορες μεταβάσεις. Επειδή, όμως, η Μπαρτσελόνα δεν διαθέτει πλέον την οικονομική δύναμη του παρελθόντος για να προσελκύσει μεγάλα αστέρια, ο Πουγιόλ επέλεξε να στραφεί σε νέους παίκτες, που θέλουν να αρπάξουν την ευκαιρία στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε σχέση με πριν από τρία χρόνια όπου ο μέσος όρος ηλικίας της ομάδας ήταν τα 30.7 έτη, πλέον έχει πέσει στα 27.2. Τη φανέλα της Μπαρτσελόνα τη νέα αγωνιστική περίοδο θα φοράνε οι Νκάμχουα, Ρόμπινσον, Νίμπο, Γκίμπσον, Ουμπάλ, Ομούντε, Μπαλτσερόφσκι, Μάρτιν και Εβμπουόμγουαν.

Μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει για το νέο πρότζεκτ της Μπαρτσελόνα, η οποία θέλει να επιστρέψει στις επιτυχίες, έστω και αν δεν έχει τα «βαριά» ονόματα του παρελθόντος στην ομάδα.