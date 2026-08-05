Γιουσούφα Φαλ: Αποχωρεί από τη EuroLereague, συνεχίζει στην Κίνα

Γιουσούφα Φαλ: Αποχωρεί από τη EuroLereague, συνεχίζει στην Κίνα

Παναγιώτης Αρταβάνης
Γιουσούφα Φαλ: Αποχωρεί από τη EuroLereague, συνεχίζει στην Κίνα
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Ο Γιουσούφα Φαλ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Κίνα, σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα.

Έπειτα από επτά χρόνια στην Ευρώπη, ο Γιουσούφα Φαλ φαίνεται πως ανοίγει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, πηγαίνοντας προς την Κίνα.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα αναφέρει η ισπανική «Gigantes del Basket», ο Γάλλος σέντερ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στους Nanjing Monkey Kings. Την τελευταία διετία αγωνίστηκε με την Μπαρτσελόνα στη EuroLeaugue και στην ACB.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε μ.ο στο ισπανικό πρωτάθλημα, 6.9 πόντους και 4.3 ριμπάουντ ανά αγώνα σε 31 συμμετοχές.

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@Photo credits: euroleague
     

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